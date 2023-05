Prevozi po Sloveniji s 1. junijem bistveno cenejši

Potnik, ki z javnim potniškim prometom dnevno potuje na relaciji med Ljubljano in Celjem, mora za integrirano mesečno vozovnico javnega potniškega prometa danes odšteti več kot 230 evrov. S 1. junijem mu bo tako kot vsem preostalim potnikom na voljo nova vozovnica, ki bo za 70 evrov na mesec ali 560 evrov na leto krila vse stroške linijskega potniškega prometa v državi. Še bistveno višji bo prihranek, če se bodo potniki odločili za letno vozovnico za 560 evrov, saj recimo letna integrirana vozovnica na že omenjeni relaciji med Ljubljano in Celjem stane vrtoglavih 1.843 evrov.

Z vozovnico bo mogoče z različnimi prevozniki neomejeno potovati povsod po državi, zato bodo od tega največ imeli potniki, ki potujejo pogosto in na daljših relacijah. Ob tem je treba poudariti, da se številni potniki, razen dijakov in študentov, ki imajo subvencionirane vozovnice, in upokojencev, ki potujejo brezplačno, danes ne odločajo za integrirano vozovnico javnega potniškega, ki na določeni relaciji omogoča prestopanje med različnimi prevozniki. Raje namreč izberejo terminske vozovnice določenega prevoznika, recimo Slovenskih železnic, ki so nekoliko cenejše.

Tudi tokrat žal brez mestnega prometa

Zaradi tega in dejstva, da je potnikov zaradi slabih povezav na daljših relacijah malo, na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ocenjujejo, da bo ob trenutnem številu prodanih terminskih vozovnic država za subvencioniranje javnega potniškega prometa morala zagotoviti le dodatnih 1,5 milijona evrov.

Slabost "splošnih" integriranih vozovnic javnega potniškega prometa (pri subvencioniranih za dijake in študente je to rešeno), ki jo bo očitno podedovala tudi nova vseslovenska vozovnica, je tudi ta, da ne bo zajela mestnega potniškega prometa. Potnik, ki bi se recimo z vlakom iz Kamnika pripeljal na ljubljansko železniško postajo in bi se z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP) želel peljati recimo v službo v Šiško, bi moral kupiti še eno vozovnico.

To ne bo samo bistveno zmanjšalo privlačnosti nove vozovnice, temveč se ob tem postavlja tudi vprašanje cenovnih razmerij: za 70 evrov na mesec bo po novem mogoče z različnimi prevozniki po vsej Sloveniji, medtem ko splošna mesečna vozovnica LPP za Ljubljano stane 37 evrov, pri podaljšanih linijah tega prevoznika v 3. območje, recimo Grosuplje, pa mesečni strošek naraste že na 63 evrov.

Na ministrstvu obljubljajo spremembe

Direktor LPP opozarja, da bi bilo v nove vozovnice nujno vključiti še mestne prevoze. Foto: Bor Slana/STA

Direktor LPP Peter Horvat pravi, da se o tej problematiki z ministrstvom pogovarjajo že dolgo in da je večkrat poudaril, da bi morali v sistem nujno vključiti mestni potniški promet. Dodaja, da do zdaj pripravljenosti države, da bi sofinancirala ta segment, ni zaznal, čeprav so se bili v podjetju pripravljeni pogovarjati o minimalnem nadomestilu.

Tudi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo priznavajo, da bi potniki vseslovensko vozovnico bolj navdušeno sprejeli, če bi zajemala tudi mestni potniški promet, zato naj bi v prihodnje pripravili rešitve v tej smeri.

Poleg letne in mesečne vozovnice država s 1. junijem uvaja krajše dnevne, tridnevne in tedenske vozovnice, s katerimi naj bi naslavljali tako potrebe domačih kot tujih potnikov. Cena dnevne vozovnice bo omejena na 15 evrov, tridnevna bo stala 20, tedenska pa 35 evrov. Tudi te vozovnice na žalost ne bodo zajemale mestnega potniškega prometa.

Ministrstvo je s spremembami uredbe, ki ureja področje linijskega prevoza potnikov, naslovilo tudi anomalijo, povezano z osnovnošolskimi otroki, ki jim ni namenjena nobena vozovnica integriranega javnega potniškega prometa. Zato so z uredbo določili, da imajo otroci, stari od šest do petnajst let, če niso že upravičeni do subvencioniranega prevoza na podlagi statusa dijaka, 50-odstotni popust pri nakupu vseh vozovnic.

Nemčija prednjači z vozovnico za 49 evrov

Podobne vozovnice, ki veljajo za več prevoznikov na območju celotne države, je v zadnjih letih po epidemiji uvedlo več evropskih držav, poteza pa se je izkazala za uspešno. Avstrija je recimo oktobra 2021 uvedla letno vozovnico KlimaTicket, ki krije ves javni potniški promet v državi in za zaposlene stane 1.095 evrov, mlajši od 25 in starejši od 65 let zanjo odštejejo 821 evrov, imajo pa tudi družinsko letno vozovnico za 1.205 evrov. Časnik Kurier je decembra lani poročal, da je od njene uvedbe vozovnico kupilo že 208 tisoč ljudi, kar je več kot preseglo pričakovanja, da bodo v tem času prodali okoli sto tisoč vozovnic.

Še bolj je bila lani odmevna začasna uvedba izjemno ugodne mesečne vozovnice v Nemčiji, ki je za celotno državo stala neverjetnih devet evrov. Vlada se je za tako poceni vozovnico odločila, da bi gospodinjstvom pomagala ob naraščajoči inflaciji in dragih energentih, spodbudila pa naj bi tudi uporabo javnega potniškega prometa. Oba cilja je po mnenju nemških komentatorjev dosegla, se je pa zaradi zelo nizke cene pojavila znana težava: poceni vozovnice so povzročile cel kup potovanj, ki se sicer ne bi zgodila, predvsem pri upokojencih in ljudeh, ki si daljših potovanj običajno ne privoščijo.

Naval na vlake je večkrat povzročil kolaps sistema, ki so ga seveda občutili tudi tisti, ki so že prej redno potovali na določenih linijah. Nemška vlada se je po tem eksperimentu odločila, da ga ne bo več ponovila, maja letos je tako zaživela enotna mesečna vozovnica za 49 evrov, kar je še vedno izjemno ugodno.