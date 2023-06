Policija: Obračanje ujetih vozil na avtocesti je zelo dober ukrep

S prometnoinformacijskega centra poročajo o zastojih na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani. Opozarjajo, da je vozni pas na posameznih območjih zaseden s tovornimi vozili. Zastoji so na različnih odsekih. Medtem pa še vedno razburja obračanje voznikov in vožnja v nasprotno smer po četrtkovi nesreči tovornjaka na primorski avtocesti. Kot je v izjavi za medije pojasnil Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, je obračanje ujetih vozil na avtocesti zelo dober ukrep, ker ne morejo ljudi pustiti, da več ur stojijo v zastoju.

Na primorski avtocesti je bil danes dopoldan zastoj tudi na odseku Postojna–Razdrto. Na mestu včerajšnje prometne nesreče, o kateri smo poročali tudi na Siol.net, so popravljali varnostno ograjo.

Obračanje voznikov na primorski avtocesti

Delavci Darsa so zjutraj sanirali škodo po četrtkovi prometni nesreči na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, v nasprotni smeri pa je prehitevalni pas še zaprt, je za STA povedal vodja Darsove baze v Postojni Sašo Svetlin. Medtem še ni jasno, kdo je voznike v zastoju napotil k obračanju.

Do omenjene nesreče med Razdrtim in Postojno pred počivališčem Studenec proti Ljubljani je prišlo zaradi počene pnevmatike na enem od tovornjakov, ki ga je zaneslo, zaradi česar je prebil ograjo in na nasprotni strani avtoceste trčil v drug tovornjak. Cesta je bila v tej smeri več ur zaprta.

Kot pa je razvidno iz posnetka, objavljenega na družbenih omrežjih, so nekateri vozniki v zastoju začeli obračati avtomobile in voziti v nasprotno smer. Iz Darsa so v odgovoru enemu od uporabnikov Twitterja v zvezi s tem odgovorili, da naj bi po dogovoru s policijo reševanje v zastoju ujetih vozil potekalo tudi na ta način.

Na Policijski upravi Koper so za 24ur povedali, da takšnih navodil za obračanje vozil niso dali in da je takšno početje nedovoljeno, ob tem pa tudi zelo nevarno. Vodja postojnske baze Svetlin je danes pojasnil, da glede kolone nasproti vozečih avtomobilov, ki se je pojavila v videoposnetku, ni odločal nihče, pač pa, da so se vozniki, ki so se nahajali prvi pred prizoriščem prometne nesreče, po njihovih informacijah začeli obračati samoiniciativno.

"Ko so naši zaposleni to videli in je bil odsek na Razdrtem že zaprt, so predlagali, da bi obrnili vsaj tiste, ki so bili v koloni zadnji in praktično tik pred priključkom. Policist je takrat to potrdil, a so kmalu s tem prenehali. Res pa je, da se je nato pripeljala druga policijska patrulja, ki pa menda o tem ni bila obveščena," je dogajanje pojasnil Svetlin. Navodila za takšno obračanje na avtocesti sicer lahko izda samo policija, je dodal.

Kapun: Obračanje ujetih vozil na avtocesti je dober ukrep

V izjavi za medije je vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun pojasnil, da je obračanje ujetih vozil na avtocesti je zelo dober ukrep, ker ne morejo pustiti ljudi, da več ur stojijo v zastoju.

"Obračanje so odredi v primeru, ko je jasno, da bo avtocesta zaprta dlje časa. Kadar pride do trčenja tovornih vozil, zastoj skoraj vedno traja več kot dve uri," je pojasnil in dodal, da morajo biti hkrati zagotovljeni še drugi pogoji, da se obračanje lahko izpelje varno.

Kot je pojasnil Kapun promet ureja Dars, ki se odloča na podlagi prejetih informacij s terena. "Ko je prejeta odločitev, da se bo vozila obračalo, pa promet usmerja Policija," je še povedal in poudaril, da se vozniki za obračanje na avtocesti nikakor ne smejo odločiti sami.

Daleč najbolj obremenjena cesta v državi

Na primorski avtocesti in vipavski hitri cesti je popoldne in zvečer prišlo še do več drugih nesreč, predstavnik Darsa pa pojasnjuje, da je ta seveda daleč najbolj obremenjena cesta v državi, kar velja tako za osebna kot za tovorna vozila. Ob tem so tudi sicer četrtki in petki iz smeri Italije najbolj obremenjeni s tovornim prometom, zaradi česar se je zastoj začel delati tudi v smeri od Vipave proti Nanosu, tako da so občasno zapirali predor Podnanos.

Ko se je promet na tem delu le sprostil, pa je prišlo še do naleta treh osebnih vozil, zaradi česar je bila za slabo uro zaprta tudi omenjena hitra cesta od Ajdovščine proti Vipavi.

V zvezi z dogajanjem so se oglasili iz zavoda Ustvarimo Reševalni pas na avtocestah, kjer pravijo, da iz posnetka ni mogoče ugotoviti, ali je nekdo voznikom izdal ukaz o obračanju vozil in vožnji v nasprotno smer, zato ne morejo trditi, kdo je ravnal narobe.

Odziv Zavoda @ResevalniPas na posnetek dogajanja na primorski avtocesti 👇 pic.twitter.com/TuLpSbYZHx — Reševalni Pas (@ResevalniPas) June 1, 2023

"Dejstvo je, da se je v trenutku, ko so vozila želela zapustiti zastoj z vožnjo v nasprotno smer, po pravilni smeri vožnje pripeljalo policijsko vozilo na nujni poti. Dejstvo je, da je tukaj konkretno šlo nekaj precej narobe," pravijo v zavodu in terjajo uradna pojasnila.

Stanje na cestah: