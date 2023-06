V prestižnem vlačilcu: 400 izdelanih, eden prihaja v Slovenijo #foto

Povzpeli smo se v kabino enega najbolj ekskluzivnih tovornjakov, ki bo kmalu vozil tudi po slovenskih cestah. To je Mercedes-Benzov actros v omejeni in odlično opremljeni različici edition 3. Izdelali jih bodo 400, enega od teh pa so torej naročili tudi v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič Že ko so se odprla vrata in se je nad stopnicami pokazal napis LED "edition 3", je bilo jasno, da to ni čisto navadni vlačilec. Postavlja se kot Mercedesov razred S v svetu vlačilcev in težkih tovornjakov. Izdelali jih bodo 400, enega je naročil tudi eden izmed slovenskih prevoznikov.

Primer takega tovornjaka je mogoče ta konec tedna videti tudi na dinamičnem avtomobilskem salonu skupine Frey Group na Vranskem. Cena za tovornjak uradno ni znana. To tudi načeloma velja za program težkih gospodarskih vozil, kjer proizvajalci nimajo javno objavljenih cenikov kot pri osebnih avtomobilih ali lahkih gospodarskih vozilih.

Foto: Gregor Pavšič

Ravno dno v kabini in odlični materiali. Foto: Gregor Pavšič

V kabini bi lahko stali tudi košarkarji

Kabina je široka 2,5 metra in ima ravno dno, kar omogoča enostavno premikanje za voznika ali njegovega sopotnika. Visoko nad cesto se zdi to kot delovna dnevna soba na štirih kolesih, kjer je kljub delovnim nalogam na neskončnih avtocestah marsikaj podrejeno udobju. V različici gigaspace je notranjost v kabini visoka 2,13 metra (v različici bigspace 1,99 metra). Volan je usnjen, prav tako kljuke vrat in še nekaj dodatkov; notranjost v bež barvi daje vtis prefinjenosti in prestiža, navidezno pa tudi poveča prostor kabine. Nad sedežema se lahko postavi še ležišče, ki je široko 90 centimetrov.

Kabina je zračno vzmetena in ima tudi električno klimatsko napravo za delovanje na mestu. Ojačana je motorna zavora, ima pa tudi asistenta za zavijanje, asistenta za držanje varnostne razdalje in podobno.

625 "konjev", 12 prestav, 3.000 Nm navora …

Ta edicija vlačilca ima prediktivni nadzor nad upravljanjem motorja, ki s pomočjo GPS in prednaložene kartografije prilagaja režim vožnje reliefu vozišča. Posebnost je tudi digitaliziran sistem stranskih ogledal.

To je sicer zračno vzmeten vlačilec s pogonom 4 x 2. Poganja ga šestvaljni dizelski motor z delovno prostornino 16,5 litra. V najmočnejši izvedbi ima motor moč 460 kilovatov (625 "konjev") in tri tisoč njutonmetrov navora. Za prenos moči na kolesi skrbi avtomatiziran 12-stopenjski menjalnik.

Foto: Gregor Pavšič

Kombinacija klasičnih in digitalnih ogledal. Foto: Gregor Pavšič

Voznikov prostor z nekaterimi elementi, ki so znana tudi iz Mercedesovih osebnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič