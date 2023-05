Nova resničnost: trgovci lahko "show" v Sloveniji naredijo sami

Avtomobilski trgovci v Sloveniji so postali tako veliki, da lahko organizirajo lastne avtomobilske razstave s pogosto podcenjenim dinamičnim vložkom. Šest let po izjemno obiskani avtomobilski razstavi v središču Ljubljane se zdijo bolj resnične nove samostojne razstave največjih "igralcev" na avtomobilskem trgu kot pa enotni nastop sredi prestolnice.

Na poligonu Centra varne vožnje AMZS na Vranskem se danes začenja zanimiv avtomobilski dogodek, ki bi ga lahko označili tudi za največjo dinamično razstavo do zdaj. Avtomobilske razstave so bile tradicionalno predvsem statične, pri družbi Frey Group Slovenija − ta pod eno streho združuje 12 znamk osebnih in gospodarskih vozil − pa so se odločili v prvi načrt potisniti tudi praktične preizkuse avtomobilov. Konec tedna na Vranskem pričakujejo okrog pet tisoč ljudi.

Klasične avtomobilske razstave izgubile zanimanje

Letos mineva šest let od zadnje avtomobilske razstave v Ljubljani, ki je bila takrat na Gospodarskem razstavišču izjemno uspešna. Od takrat se je položaj podobnih razstav tudi na globalni ravni precej spremenil. Tradicionalnih evropskih, kot so bile v Ženevi, Parizu in Frankfurtu, v taki obliki praktično ni več, kar je posledica tudi premišljenega pristopa avtomobilskih proizvajalcev. V zadnjem desetletju udeležba na takih razstavah za znamke, ki niso imele pomembnejših novosti, ni bila več samoumevno dejstvo.

Družba Frey Group Slovenija na Vranskem pričakuje okrog pet tisoč ljudi. Foto: Gregor Pavšič

Novi električni jeep avenger. Foto: Gregor Pavšič

Vodja 12 znamk znotraj skupine Frey Group Slovenija. Foto: Gregor Pavšič

Zadnjih šest let o avtomobilski razstavi v Ljubljani govora ni bilo več. Avtomobilski posel je bil v zadnjih letih, kljub mnogim krizam in pretresom, za uvoznike odličen in mnogi med njimi iz leta v leto večajo rekordne dobičke. Kljub manjši prodaji so se dobički povečali. Istočasno pa je prišlo tudi do konsolidacije trga in na njem so se v Sloveniji zasidrali zdaj že trije veliki proizvajalci.

To je naprej Porsche Slovenija, ki prav te dni obeležuje 30 let obstoja, nato je tu omenjena skupina Frey Group Slovenija (Peugeot, Citroen, DS, Honda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo …), kot tudi Grand Automotive, zastopnik za znamke Renault, Nissan, Dacia in MG. S tremi tako velikimi "igralci" pa se zdi vsaj danes malo verjetno, da bi prišlo do prave složnosti pri pripravi osrednje slovenske avtomobilske razstave.

"Izjemno sem ponosen, da smo v sodelovanju s Centrom varne vožnje AMZS na Vranskem pripravili edinstveni večdnevni dogodek mobilnosti, ki bo obiskovalcem ponudil atraktivna, tehnološka, terenska in električna avtomobilska doživetja. Pokazali bomo slovenske avtomobilske premiere, več kot 70 razstavljenih in testnih vozil, praktične vozniške delavnice, omogočili druženja s strokovnjaki, animacije za otroke in še mnogo več," pravi Jožko Tomšič, direktor Skupine Frey za Slovenijo.

Na 66 tisoč kvadratnih metrih bodo pokazali več kot 70 avtomobilov. Že priprava takega dogodka je bil zanje, seveda, velik logistični izziv. Nabor avtomobilov pa je zanimiv in dobro odraža leta številnih sprememb v avtomobilskem svetu. Veliko je še obstoječih avtomobilskih klasik s termičnimi motorji, med vozili so tako športno navdahnjeni modeli z motorjem V8, kot tudi novi električni avtomobili. Med najbolj opaznimi novostmi je električni jeep avenger, ki ga v Sloveniji do zdaj uradno še niso predstavili.

Za obiskovalce bo prizorišče na Vranskem odprto od petka do nedelje, danes in jutri pa bodo organizatorji tam gostili svoje partnerje in trgovce.

Mercedes SL 63 AMG - avtomobil, ki bo znal poskrbeti za lepo zvočno kuliso. Foto: Gregor Pavšič

