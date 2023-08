V hišni preiskavi pri 18-letniku našli za več tisoč evrov ponarejenih bankovcev

Celjski policisti so v hišni preiskavi pri 18-letnemu moškemu z območja Vranskega našli ter zasegli okoli 300 ponarejenih bankovcev za 20, 50 in 100 evrov.

Celjski kriminalisti so v sodelovanju z mozirskimi in žalskimi policisti, konec lanskega in v začetku letošnjega leta, obravnavali kaznivo dejanje ponarejanja denarja, ko je takrat neznani storilec, na območju Mozirja, vnovčil več ponarejenih 50 in 100 evrskih bankovcev.

V minulih dneh so opravili hišno preiskavo pri 18-letnemu moškemu z območja Vranskega in našli ter zasegli okoli 300 ponarejenih bankovcev za 20, 50 in 100 evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

18-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja denarja.

Policisti ob tej priložnosti občane opozarjajo na previdnost pri poslovanju z gotovino, nasploh pri višjih vsotah. Svetujejo jim, naj bankovce dobro pogledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Pozorni naj bodo na relief, saj ga ponaredki velikokrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj pa se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki, so sporočili s PU Celje.

Če prejmete ponarejen bankovec o tem takoj obvestite policijo. "Skušajte si zapomnite čim več informacij o tem, kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli. Te informacije so v nadaljevanju zelo koristne pri ugotavljanju storilcev kaznivega dejanja ponarejanja denarja oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj," še navajajo policisti.