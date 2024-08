25-letnico z Vranskega, ki so jo pogrešali od 20. avgusta, so izsledili, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Policisti so že ob najavi za pogrešano osebo navedli, da obstaja verjetnost, da je odšla na Hrvaško.

Sporočili so, da iskanje preklicujejo in da so hrvaški varnostni organi celjsko policijsko upravo obvestili, da so žensko izsledili.