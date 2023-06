Slovenske ceste vzele še eno življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek se je na regionalni cesti Pesnica-Šentilj zunaj naselja Jelenče zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 48-letni voznik motornega vozila je trčil v osebni avtomobil in kljub zdravniški pomoči na kraju prometne nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Trčenje med voznikom osebnega avtomobila in voznikom motorja se je zgodilo v desnem ovinku, ko je 48-letni motorist peljal od Pesnice v smeri Šentilja. Po do zdaj zbranih informacijah je v ostrem desnem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, ko je iz nasprotne smeri pripeljal voznik osebnega avtomobila. Voznik motornega kolesa je trčil v osebni avtomobil in kljub zdravniški pomoči na kraju prometne nesreče umrl.

Gre za peto smrtno žrtev letos, lani v istem času pa je na območju PU Maribor v prometnih nesrečah umrlo sedem udeležencev, so še zapisali na policiji.