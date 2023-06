Nevarno početje na primorki: pnevmatiko je menjal na prehitevalnem pasu

Vozniki na primorski avtocesti so bili priča nevarnemu početju voznika, ki je na prehitevalnem pasu menjaval pnevmatiko.

Na prometno-informacijskem centru voznike opozarjajo, da se v primeru okvare vozila poskušajo umakniti na odstavni pas. "Če to ni mogoče, pa poskrbite za zavarovanje vozila in nikakor ne hodite po avtocesti in ne popravljajte svojih vozil na voznih ali prehitevalnih pasovih," so še zapisali.