Enainšestdesetletna voznica ostala ujeta med zapornicama, vanjo je trčil vlak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zjutraj sta v naselju Ložice v občini Kanala ob Soči trčila vlak in osebni avtomobil, so sporočili novogoriški policisti.

Ugotovili so, da je 61-letna voznica osebnega avtomobila ob 7.56 vozila iz smeri lokalne ceste Plave – Anhovo proti središču naselja Ložice, pri čemer je v času spuščanja zapornic zapeljala na označen in zavarovan prehod čez železniško progo in z avtomobilom obstala ujeta med zapornicama.

Takrat je po železniški progi iz smeri naselja Plave proti Anhovem pripeljal potniški vlak. Ko je strojevodja vlaka med zapornicama opazil osebno vozilo, je nemudoma aktiviral hitro zavoro in začel z oddajanjem zvočnih signalov. Kljub zaviranju je s sprednjim delom vlaka trčil v zadnji levi bočni del osebnega avtomobila.

V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan, na vozilih pa je nastala materialna škoda. Prometni policisti so povzročiteljici nesreče zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog. Pomoč policistom na kraju so nudili tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica.