Pešec neprevidno prečkal cesto, njegovo življenje je ogroženo

Nekaj pred 9. uro včeraj se je na cesti v naselju Breg pri Zagradcu zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je pešec nepravilno prečkal vozišče.