V nesreči s traktorsko prikolico poškodovanih osem maturantov

V okolici hrvaškega mesta Prtlog v Istri se je na klancu prevrnila traktorska prikolica in zgrmela po bregu. V nesreči se je lažje poškodovalo osem maturantov iz Labina, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili v istrskem štabu civilne zaščite, nihče od dijakov pa ni v smrtni nevarnosti, poroča Jutarnji list. Maturante je oskrbelo več ekip nujne medicinske pomoči, na kraj nesreče pa so prispeli tudi policija in gasilci.