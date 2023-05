Bled: ženska s kolesom padla 20 metrov globoko

V torek popoldne je 54-letna pohodnica, tuja državljanka, s partnerjem kolesarila na območju Bleda, nato pa sta peš odšla po gozdni poti proti Blejskemu vintgarju. Zaradi strmega, blatnega in spolzkega terena sta se obrnila, a je pohodnici na robu poti zdrsnilo in skupaj s kolesom je padla po travnatem pobočju. Ustavila se je približno 20 metrov nižje, poškodovala pa se je tako hudo, da so jo morali odpeljati s helikopterjem.

Na kraju dogodka so ji pomagali gorski reševalci, zdravstveno osebje in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. S helikopterjem Slovenske vojske so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.