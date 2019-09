V Blejskem vintgarju zaradi navala turistov razmišljajo o omejitvi obiska

Kot je povedal direktor javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) Janez Rakar, je prva težava parkiranje, druga pa gneča na poteh in mostičkih, ki vodijo skozi sotesko. "Obiskovalcem ni vseeno, kakšna je gneča. Če se prerivaš po poti, stiskaš na mostičkih in boriš za ugoden položaj za fotografiranje, se pojavi vprašanje, ali mora biti v soteski res hkrati toliko ljudi," je poudaril Rakar.

V prihodnjih nekaj letih bodo zagotovo omejili obisk

Tako so se v javnem zavodu TNP začeli pogovarjati s Turističnim društvom Gorje, ki je upravljavec soteske, da bi v Blejskem vintgarju omejili obisk. To bi lahko storili s predhodnimi rezervacijami in nakupi vstopnic za določen dan in uro, kot je stalna praksa na nekaterih glavnih turističnih znamenitostih v tujini.

V javnem zavodu Triglavski narodni park poudarjajo, da bodo v soteski Vintgar v prihodnjih nekaj letih zagotovo omejili obisk. Foto: STA

V tem primeru je sicer treba vzeti v zakup tudi možnost slabega vremena na izbrani dan. "Ukvarjamo se s tem, kako upravljati obisk in vpeljati prehodni nakup vstopnic. Letos tega še ne bomo uvedli, saj sezona še traja, morda prihodnje leto ali leta 2021, skoraj zagotovo pa v prihodnjih nekaj letih. Tega ne bomo storili zato, da bi preprečevali obisk, ampak zato, da bi ljudem zagotovili zadovoljivo izkušnjo in kakovostno doživetje," je poudaril Rakar.

Parkirišč nočejo povečevati, ljudem bi ponudili javni prevoz in pešpoti

Direktor TNP meni tudi, da parkirišč ob vstopnih točkah v sotesko ne bi smeli povečevati, ampak bi morali ljudem omogočiti parkiranje na bolj oddaljenih območjih in jim nato zagotoviti prevoz oziroma pešpot do soteske. Tako bi razbremenili vstopno točko in vas Gorje. Letos so obiskovalcem že ponudili možnost parkiranja ob Lipu Bled in prevoz do soteske.

V Turističnem društvu Gorje obiskovalce medtem prosijo za strpnost, upoštevanje prometnih predpisov in opozoril ter na primerno vedenje pri ogledovanju soteske. V dneh množičnega obiska se namreč večkrat pojavljajo neprijetni dogodki, kot so tudi zastoji na cestah in dolge čakalne vrste pri nakupu vstopnic.

Na Veliki planini avgusta zabeležili rekorden obisk



O dobri turistični sezoni poročajo tudi z Velike planine, kjer so avgusta imeli rekorden obisk. Planino je z nihalko in peš obiskalo več kot 70 tisoč ljudi, kar je največ v posameznem mesecu do zdaj. Prav tako so mesečni rekord postavili z okoli 25 tisoč potniki z nihalko. Na praznični 15. avgust so zabeležili tudi največ potnikov z nihalko v posameznem dnevu do zdaj, in sicer 2.200.

Nočno parkiranje avtodomov bodo prepovedali, čez dan bodo zaračunavali parkirnino

Negativnih vplivov množičnega obiska pa ne občutijo le v Gorjah, temveč tudi na Blejski Dobravi, kjer je druga dostopna točka v Vintgar. "Na parkirišču pokopališča na Blejski Dobravi številni turisti parkirajo svoja vozila, avtodomi pa tam ostajajo parkirani tudi ponoči," je poudaril jeseniški župan Blaž Račič.

Blejski vintgar, ki je ena od najbolj priljubljenih naravnih znamenitosti na območju Gorenjske, je lani obiskalo več kot 300 tisoč ljudi. Foto: STA

Zato bodo na občini pripravili predpise oziroma odlok, s katerim bodo lahko urejali parkiranje na tem parkirišču. Najverjetneje bodo prepovedali nočno parkiranje avtodomov, čez dan pa naj bi vpeljali plačevanje parkirnine. "Kako natanko bomo zadeve izvedli, pa se bomo še pogovorili," je napovedal Račič.

Kot je poudaril, jih tudi na Jesenicah zanima, da bi imeli nekaj od tako množičnega obiska soteske. Naval turistov bi radi izkoristili tudi tako, da bi jim predstavili tudi jeseniške naravne in kulturne znamenitosti, kar je priložnost za dodatni turistični razvoj jeseniške občine.

Prihodki od vstopnin višji za 83 odstotkov

V Turističnem društvu Gorje, kjer so letos vstopnino v sotesko dvignili na deset evrov za odraslega, v tem letu od vstopnin pričakujejo okoli 2,2 milijona evrov, kar je 83 odstotkov več kot lani. Letos so prvič uvedli tudi zaračunavanje parkirnine, ki za avtomobile znaša pet evrov. Od parkirnin pričakujejo 300 tisoč evrov.

Ob vseh stroških, ki s povečanim obiskom prav tako naraščajo, konec leta pričakujejo pozitiven rezultat skoraj 700 tisoč evrov, načrtovana vlaganja pa znašajo pol milijona evrov. Med večjimi investicijami so sofinanciranje cestnega odseka Fortuna–Vintgar, nova streha na objektu Vezenine in vlaganja v opremo, kot so informacijske table in gostinska oprema.