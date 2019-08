Pijanski turizem v Pragi: "Vedejo se kot zavojevalci, ne kot obiskovalci"

Medtem ko razpravljamo, ali v Ljubljani že lahko govorimo o prenasičenosti s turizmom, so prebivalci Prage prepričani, da je njihovo mesto že zdavnaj prestopilo mejo.

Glavno mesto Češke je med petimi najbolj obiskanimi turističnimi destinacijami v Evropi. Samo število turistov - letos naj bi Prago obiskalo že skoraj devet milijonov ljudi - Pražanov sicer ne moti toliko kot vrsta turizma, ki je zavzela njihovo mesto. Kombinacija nizkocenovnih poletov, nastanitev Airbnb in (razmeroma) poceni piva je v središče Prage privedla trume turistov, ki se udeležujejo organiziranih turnej po pivnicah (tako imenovanih pub crawl) in podobnih pivskih pustolovščin, ki jih ponujajo lokalni vodniki.

Z rastjo tovrstnega turizma pa je kakovost življenja v središču Prage za domačine strmo upadla.

"V zadnjih petih letih je postalo nevzdržno," je britanski časopis Guardian v veliki reportaži z naslovom Padec Prage povzel besede Karoline Peake, nekdanje podpredsednice češke vlade, ki živi v središču mesta, "prihajajo množice turistov, ki se ne vedejo kot obiskovalci, ampak kot zavojevalci. Niti malo niso obzirni do dejstva, da tukaj ljudje živimo - in zaradi tega se nas vedno več sprašuje, ali še hočemo živeti tukaj, kjer so naše družine bivale več generacij".

Mestni veljaki se težav zavedajo. "Kakovostno vsakdanje življenje izginja iz središča Prage," je za Guardian izjavil Pavel Čižinský, župan Prage 1 oziroma starega mestnega jedra, "središče je kraj, kjer je mogoče odlično zaslužiti, ne pa tudi živeti. Preveč ljudi prihaja z istim namenom, tisti, ki želijo na račun turistov zaslužiti, pa še slabšajo stanje".

Praške mestne oblasti poskušajo divjanje udeležencev pivskih turnej, ki neredko plezajo na spomenike in starodavne zgradbe, urinirajo in bruhajo po ulicah ter kalijo nočni mir, omejiti z več ukrepi. Med drugim želijo prepovedati tako imenovana pivska kolesa, na katerih do 12 ljudi hkrati poganja pedala in ob glasni glasbi pije neomejene količine piva - a prepoved zdaj spodbija lokalna mikropivovarna, češ da je diskriminatorna, piše Guardian.

Strožji nadzor nameravajo uveljaviti tudi pri vseh vodenih turah, ki temeljijo predvsem na popivanju, med drugim bodo poostrili inšpekcijski nadzor v lokalih, ki sodelujejo kot postojanke pivskih turnej. "Morali bomo biti bolj strogi," je dejal Čižinský, "pogajanja se mi ne zdijo učinkovita."

Mestni svet v Pragi je sicer v začetku letošnjega leta ustoličil tudi prvega "nočnega župana", to je postal Jan Štern, ki se ukvarja prav s problematiko hrupa in drugih neprijetnih posledic živahnega nočnega življenja v češki prestolnici.

"Praga se je uveljavila kot destinacija za fantovščine, dekliščine in splošno popivanje," je Štern pred kratkim povedal v intervjuju za češki nacionalni radio, "in več let bomo potrebovali, da bomo to spremenili. Osredotočiti se moramo na kulturo in druge stvari, ki jih lahko Praga ponudi turistom. Svetu moramo sporočiti, da takšnega vedenja ne bomo dovolili in da nočemo več veljati za evropsko prestolnico zabave."

