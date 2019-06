Še eno evropsko mesto je reklo stop množičnemu turizmu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav niso med najbolj razvpitimi turističnimi destinacijami, se tudi v belgijskem mestu Brugge spoprijemajo s pretiranim številom obiskovalcev. Zdaj so se odločili, da bodo uvedli omejitve.

Medtem ko si večina Evrope oziroma sveta intenzivno prizadeva, da bi k sebi privabila čim več turistov, postaja vse daljši tudi spisek krajev, ki so ubrali obratno pot.

V Benetkah so denimo uvedli vstopnino v mesto, v Dubrovniku omejujejo število obiskovalcev v starem jedru in križark, ki vplujejo v pristanišče, v Amsterdamu oziroma na Nizozemskem pa so se pred kratkim odločili, da se bodo preprosto prenehali oglaševati kot turistična destinacija.

Zgledu nizozemskih sosedov zdaj sledijo tudi v belgijskem mestu Brugge, kjer so leta 2017 našteli že okoli 16,3 milijona turistov. Glavna atrakcija mesta je staro mestno jedro, ki je pod Unescovo zaščito, vanj pa se na vrhuncu sezone nagnete tudi trikrat več turistov, kot je tam domačinov.

Brugge je priljubljen predvsem kot enodnevni postanek na turističnih turah po Evropi - podobno kot Ljubljana, ki jo množice obiščejo denimo na poti med Benetkami in Budimpešto.

Novi župan Bruggea Dirk De fauw se je odločil to končati in sprejel nekaj drastičnih odločitev. Med drugim ne bodo več oglaševali enodnevnih izletov v mesto, poročanje lokalnih medijev povzema CNN, ker enodnevni turisti ne prinašajo zaslužka ponudnikom hotelskih namestitev.

Prav tako bodo v pristanišču dovolili pristati največ dvema potniškima ladjama na dan, pa še to le ob delovnikih, medtem ko ob koncih tedna niso zaželene.

