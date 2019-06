Černobil: manj radioaktivne nevarnosti, več težav s turisti #video

Od organiziranih izletov do nezakonitih ogledov, fantovščin in nočnih zabav - Černobil postaja Disneyland črnega turizma.

Odkar HBO predvaja serijo Černobil, ki je pred male ekrane prikovala tudi številne Slovence, se o tem območju v Ukrajini in katastrofalni nesreči leta 1986 spet veliko govori. A Černobil je priljubljena turistična destinacija že nekaj let, obiskovalcev je od leta 2011, ko so ga odprli za turiste, vse več.

Nekdaj zaprto območje v 30-kilometrskem radiju okoli černobilske jedrske elektrarne in tamkajšnje mesto duhov Pripjat, kjer so živeli delavci elektrarne in njihove družine, je samo lani obiskalo več kot 50 tisoč ljudi.

Črni turizem, pri katerem obiskovalce na destinacijo pritegnejo katastrofe in tragedije, ni nič novega - ljudje množično romajo v nekdanja koncentracijska taborišča ali pa, na primer, v Pompeje. A Černobil in tamkajšnje mesto duhov Pripjat, kjer so nekoč živeli delavci v jedrski elektrarni in njihove družine, sta vendarle nekoliko drugačna destinacija, saj je bilo to območje dolgo zaprto zaradi radioaktivnega sevanja.

Turistične agencije, ki organizirajo ture v Černobil, zagotavljajo, da sevanje na tem območju ni več nevarno, poudarjajo celo, da so obiskovalci močnejšemu sevanju izpostavljeni med daljšim poletom z letalom kot pa v Černobilu. Po drugi strani imajo vodniki med turami pri sebi vedno merilec sevanja in ob odhodu pregledajo tudi obiskovalce.

Turistom ob obisku Černobila zabičajo tudi, da naj ničesar ne pobirajo in odnašajo, odsvetujejo tudi kratke hlače in odprte čevlje - bolje je biti čim bolj oblečen.

"Glavna nevarnost ni sevanje, ampak stavbe, ki so zapuščene že več kot 30 let, veliko kovinskih delov konstrukcij pa je bilo odstranjenih," je za Independent dejal direktor ene od turističnih agencij, ki organizirajo oglede Černobila, "zato je pomembno, da se obiskovalci držijo skupine in ubogajo vodnika."

A uradne turistične agencije niso edine, ki v Černobil vodijo radovedneže. Že vse od leta 2010 obiskovalce v Černobil na lastno pest vodijo samooklicani "raziskovalci Černobila", ki vas za 600 evrov popeljejo na nezakoniti ogled nekoč zaprtega območja. "Če nas ujamejo policisti, moramo plačati le smešno globo v višini okoli 20 evrov, zato je nezakoniti turizem v Černobilu tako priljubljen," se hvalijo na svoji spletni strani, kjer oglašujejo svoje podtalne storitve.

Ne manjka niti takšnih, ki v Černobil vstopajo popolnoma na lastno pest in pri tem tvegajo življenje. Leta 2017 je tam umrl 33-letnik iz Belorusije, ko je plezal na gigantsko radarsko konstrukcijo Duga. Tam je hotel posneti kar se da spektakularno fotografijo, a je izgubil ravnotežje in padel 15 metrov v globino.

Radarska konstrukcija, s katere je leta 2017 omahnil Belorus, ki je Černobil raziskoval na lastno pest Foto: Getty Images

Ob obiskovalcih, ki jih zanima preteklost tega kraja, adrenalinskih odvisnikih in lovcih na utrinke za Instagram prihajajo tudi nočne zabave željni turisti - po poročanju Newsweeka je Černobil vse bolj priljubljena destinacija Britancev, ki tam prirejajo glasne fantovščine, lani pa so v Černobilu organizirali celo rave.

Ob porastu množičnega turizma imajo v Černobilu vse več težav, ki jih ta prinese s sabo. Med drugim z vse več odpadki, ki jih za sabo puščajo tako turisti kot nezakoniti obiskovalci - upravljavci območja te sicer pobirajo, a jih lahko odlagajo le znotraj območja Černobila.

"Gnusi se mi ta prostaški in brezbrižen turizem, ki je zajel Černobil," je dogajanje za Newseek komentirala Julie McDowall, strokovnjakinja za jedrsko orožje, "to je območje z grozljivo preteklostjo, ne pa destinacija za snemanje selfijev."

