Černobilski psički so končno na voljo za posvojitev #video

Po evakuaciji Pripjata zaradi jedrske nesreče v elektrarni Černobil leta 1986 so morali sovjetski vojaki najti vse zapuščene domače živali na tem območju in jih ubiti. A ker je bilo nemogoče poiskati in pokončati prav vse, so psi, mačke in drugi ljubljenčki tam zaživeli novo življenje, prepuščeni sami sebi.

Njihovi potomci tako še danes živijo v tem zapuščenem mestu, ki še stoletja ne bo varno za človeško poselitev. A ker je radioaktivno sevanje precej manjše, lahko prostovoljci prihajajo oskrbovat zapuščene živali, nekatere pa celo oddajo v posvojitev.

Černobilski psički Foto: zajem zaslona

Na območju živi več kot 500 psov

Erik Kambarian in Lucas Hixson sta leta 2016 ustanovila dobrodelno organizacijo Clean Futures Fund (CFF), v okviru katere skrbita tudi za zapuščene černobilske pse. Ko sta leta 2013 prvič obiskala to območje, sta bila namreč šokirana, ko sta ugotovila, koliko psov še vedno živi v bližini jedrske elektrarne.

Gre za potomce ljubljenčkov družin, ki so nekoč živele v Pripjatu. Ogrožajo jih volkovi in steklina, podhranjeni so in bolehni, zato potrebujejo redno veterinarsko oskrbo, poleg tega pa se vsako leto rojevajo nova legla. Zanimivost: na območju Černobila skorajda ni odraslega psa, ki bi bil star več kot šest let, je zapisano na spletni strani CFF.

Pomagajo jim prostovoljci, Erik in Lucas pa sta naredila še korak dlje, saj s pomočjo organizacije CFF zbirata sredstva za pomoč tem psom, ki jih je na zapuščenem območju okrog elektrarne več kot 500: potrebujejo medicinske potrebščine, veterinarsko oskrbo za kastracije in sterilizacije, nekaterim pa lahko pomagajo tudi s posvojitvijo.

Černobilski psički Foto: zajem zaslona

Končno čas za nov dom

Pred letom 2018 ni bilo mogoče posvajati černobilskih psičkov, zdaj, 33 let po najhujši nesreči jedrskega reaktorja v zgodovini, pa lahko končno dobijo novo priložnost.

Potomci so namreč večinoma zdravi, a pred oddajo pri njih vseeno preverijo radioaktivno sevanje. Do zdaj je nov dom dobilo več kot ducat psičkov - večina jih je odpotovala v ZDA in Kanado -, za posvojitev pa jih je primernih še več kot 40.

Letos je zanimanje za Černobil še posebej veliko zaradi istoimenske serije, ki jo predvaja HBO. Serija je tako mojstrsko narejena, natančna in pretresljiva, da je po zgolj treh epizodah z oceno 9,7 postala najbolje ocenjena serija v spletni filmski bazi IMDb.

