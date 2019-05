Izjemna pot: Slovenci s stoenkami v Černobil #foto

Tri zastave 101 s slovenskimi registrskimi tablicami so se ob 33-letnici katastrofe v Černobilu odpravile na pot v Ukrajino in se tam zapeljale tudi v notranjost 30-kilometrski zaprtega pasu, vse do nekdanjega jedrskega reaktorja in v notranjost mest, kjer se življenje ustavilo spomladi leta 1986.

V noči s 25. na 26. april leta 1986 je med rutinsko vajo v jedrski elektrarni Černobil prišlo do eksplozije enega izmed reaktorjev, ki je v ozračje nad velikim delom Evrope spustilo velike količine nevarnih radioaktivnih snovi. Najbolj prizadeta so bila območja v bližini elektrarne. Kljub vsej izjemni tragediji ene od dveh jedrskih nesreč najvišje ravni (druga je japonska Fukušima), bi bile lahko posledice za življenje v Evropi brez vztrajnosti strokovnjakov, požrtvovalnih gasilcev, rudarjev in ostalih delavcev pred 33 leti še mnogo hujše.

Tri stoenke s slovenskimi registracijami proti Černobilu

Ideja o avtomobilskem izletu v ukrajinski Černobil se je trem Slovencem, vsi so člani Zastava kluba Slovenija, porodila spontano. Ideja je bila med člani najprej sprejeta z zadržkom, vsi so ob omembi Černobila najprej pomislili na nevarnost sevanja in žalostno zgodbo tega kraja, toda nato so se vendarle odločili za skupno okrog štiri tisoč kilometrov dolgo pot prek Madžarske in dela Ukrajine proti Belorusiji.

Meris Čulić, Damir Horvat in Sašo Kukman so se usedli vsak v svojo zastavo 101 mediteran, izdelane med leti 1979 in 1981. Dan po 33. obletnici černobilske jedrske nesreče so krenili iz Ljubljane, prevozili Slovenijo in nadaljevali proti prvemu načrtovanemu postanku v hotelu, oddaljenemu 850 kilometrov.

Celotna pot do Černobila in nazaj je bila dolga okrog štiri tisoč kilometrov. Foto: Meris Čulić

Nekoč in danes na istem mestu. Foto: Meris Čulić

Življenje v 30-kilometrskem pasu okrog nekdanje jedrske elektrarne se je ustavilo spomladi leta 1986. Foto: Meris Čulić

Na meji kalašnikovi in rinjene stoenke v Ukrajino

"Na meji z Ukrajino sem prvič izven muzeja videl puško kalašnikov. Polno je bilo oboroženih vojakov in več kontrolnih točk. Znali smo jih omehčati in pri tem so pomagale nenačrtovane električne težave. Izpod armaturne plošče se je pokadil bel dim. Avtomobil sem v Ukrajino prerinil in to je vojake na meji precej zabavalo. Okvaro smo hitro našli in odpravili," se spominja Meris Čulić, eden izmed voznikov treh stoenk s slovenskimi registracijami na poti v Černobil.

Prvo noč so prespali v ukrajinskem Užgorodu, drugo noč v Kijevu in sledilo je še zadnjih sto kilometrov vožnje v smer proti ukrajinsko-beloruski meji. Kljub sivemu in deževnemu vremenu so zjutraj nadaljevali pot in se spoznali z lokalnim vodičem.

Po cestah skozi mesta duhov, kjer se je življenje ustavilo spomladi leta 1986

Brez uradnega spremstva vstop v zaprto območje Černobila ni mogoč. Prva kontrolna točka je bila 30 kilometrov oddaljena od nekdanje jedrske elektrarne. Za njo se je odpirala cesta skozi območje duhov, kjer naseljevanje ne bo mogoče še vsaj 20 tisoč let.

Iz danes praznih vasi in mest so nekoč ljudje vstopili v evakuacijske avtobuse, češ da gredo na varno le za tri dni. Nikoli se niso vrnili. Tako kot so konec aprila leta 1986 pustili svoje domove, so ostali nespremenjeni do danes. Tudi zabaviščni park v Pripjatu ni nikoli dočakal svojega odprtja. Skupno so s tega območja evakuirali okrog 336 tisoč ljudi.

Spomeniki prvim gasilcem in vsem požrtovalnim "likvidatorjem"

"Ustavili smo se tudi pred lokalnim gasilnim domom, ki je v noči nesreče poslal v bitko z ognjem prvih 28 gasilcev in kjer danes stoji spomenik z napisom 'Tistim, ki so rešili svet'," je nadaljeval Čulić.

Ruševine nesreče so sprva poskušali počistiti z roboti, ki pa jim je sevanje uničilo elektronska vezja. Zato so morali tja poslati več sto tisoč ljudi, tako imenovanih 'likvidatorjev', ki so naredili tisto, kar je bilo treba storiti za dobro človeštva..

Čulić priznava, da so med povratkom proti Sloveniji premlevali številne misli in spomine na videne zapuščene stavbe v Pripjatu oziroma okolici černobilske območja izključenja. Tudi fotografije treh slovenskih avtomobilov so zelo nazorne.

Utrinki s poti v Černobil:

