Napad na ogromno konstrukcijo, ki preprečuje, da bi iz reaktorja štiri jedrske elektrarne Černobil uhajalo radioaktivno sevanje, se je zgodil 14. februarja ob 1.50 po lokalnem času. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v izjavi za javnost ob dogodku zapisal, da je "ruski napadalni dron z visokoeksplozivno bojno glavo zadel zaščito, ki svet varuje pred sevanjem v uničeni četrti energetski enoti elektrarne".

Posnetek trka drona v černobilsko tako imenovano novo varno zaporo:

Eksplozija, ki je sledila trku brezpilotnega letala v betonsko-železno zgradbo, je v njen zunanji oklep izdolbla večjo odprtino in povzročila več požarov tako na konstrukciji kot v njeni okolici.

Iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so po tem, ko so bili obveščeni o dogodku v Černobilu, javnost obvestili, da v domnevnem napadu na jedrsko elektrarno ni bil prebit notranji sloj zaščite, ki prekriva poškodovani reaktor štiri.

Nespremenjene so ostale tudi vrednosti radioaktivnega sevanja na lokaciji in v okolici jedrske elektrarne, kjer se je 26. aprila 1986 zgodila ena od dveh najhujših jedrskih nesreč v zgodovini (druga je bila leta 2011 katastrofa v japonski Fukušimi).

Konkretna luknja, ki jo je v zunanjem sloju zaščite, ki prekriva reaktor številka štiri, povzročil eksplozivni dron. Foto: Guliverimage

Tiskovna predstavnica ruskega ministrstva Marija Zaharova je v petek medtem dejala, da je bil dogodek v Černobilu plod "načrtovanja napadov na jedrske objekte režima v Kijevu", in Zelenskega obtožila, da je na mizo sam dobil predlog za izvršitev napada na jedrsko elektrarno v Černobilu. Po besedah Zaharove naj ne bi bilo nobenega dvoma, da za dogodkom v Černobilu stoji Ukrajina.

💬 #Zakharova: It was mentioned that the Kiev regime is plotting attacks on nuclear facilities.



This time [attacking the Chernobyl NPP] was suggested to Zelensky.



Does anyone have doubts in this is being a preplanned provocation by the Kiev regime?



❗️ There are no doubts. pic.twitter.com/Gjwkcc6E4i