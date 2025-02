Ameriški in ruski uradniki naj bi mirovne pogovore o vojni v Ukrajini začeli v torek v Savdski Arabiji, je danes ob sklicevanju na ruske in ameriške medije poročal BBC. Na pogovorih Ukrajina najverjetneje ne bo sodelovala. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je pojasnil, da bi Kijev lahko bil del poznejših "pravih pogajanj", če bo do njih prišlo.

Poleg Rubia bosta na pogovorih v Riadu sodelovala tudi posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff in svetovalec za nacionalno varnost Michael Waltz. Za zdaj še ni znano, kdo bo na pogovorih zastopal Rusijo.

"Nič še ni dokončno dogovorjeno," je v nedeljo dejal Rubio in dodal, da je cilj srečanja poiskati priložnost za širši pogovor, ki bi vključeval tudi Ukrajino. Prav tako meni, da bi v poznejših "pravih pogajanjih" morali sodelovati Ukrajina in Evropa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Če gre za resnična pogajanja - in tam še nismo -, a če bi se to zgodilo, bo morala biti vključena tudi Ukrajina, saj je bila napadena. In Evropejci bodo morali biti vključeni, ker so uvedli sankcije proti Putinu in Rusiji in so prispevali k tem prizadevanjem," je Rubio povedal za ameriško televizijo CBS.

Kmalu srečanje Putina in Trumpa

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v nedeljo izjavil, da bi se lahko zelo kmalu sestal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

"Čas še ni določen, vendar bi lahko bilo to zelo kmalu," je dejal na novinarski konferenci in ponovil, da si Putin resnično želi končati vojno v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanski premier Keir Starmer pa je v nedeljo izrazil pripravljenost poslati britanske vojake v Ukrajino, če bo to potrebno za zagotovitev varnosti tako Velike Britanije kot Evrope. Kot je še dejal, se bo v prihodnjih dneh sestal s Trumpom in pri tem poudaril, da ima London edinstveno vlogo pri zagotavljanju tesnega sodelovanja med Evropo in ZDA.

"Podpora ZDA bo še naprej ključnega pomena, varnostna jamstva ZDA pa bodo nujna za trajni mir, saj lahko le ZDA odvrnejo Putina od ponovnega napada," je dodal.

Zadnji teden je v mednarodni skupnosti vse glasnejša razprava o premirju v Ukrajini, ki jo je spodbudil nedavni telefonski pogovor Trumpa in Putina. Voditelja sta se namreč dogovorila za takojšen začetek pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Trump je nato o tem seznanil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Zelenski najprej želi načrt

Trump sprva ni želel potrditi, ali bo Kijev del pogajanj, je pa to nakazal pozneje. Zelenski je medtem opozoril, da se želi Kijev z ZDA dogovoriti o načrtu, kako ustaviti Putina, še preden bi se začeli pogovori z Rusijo.

Tudi na srečanju obrambnih ministrov Nata in na Münchenski varnostni konferenci je bilo slišati več pozivov, da pogajanj o Ukrajini ne more biti brez Ukrajine, nujno pa mora biti vključena tudi Evropa.

Voditelji več evropskih držav se bodo danes zbrali v Parizu na neformalnih pogovorih o evropski varnosti in vojni v Ukrajini. Po navedbah diplomatov se bo srečanje osredotočilo na to, kako lahko Evropa prispeva k trajnemu miru v Ukrajini, obenem pa poskrbi za lastno varnost.