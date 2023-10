Tudi letos pravi šov: Slovenca s stoenko med zvezdami #foto

Rally Legend že 21 let predstavlja enega najbolj mikavnih jesenskih športno-avtomobilskih dogodkov. Ta na ceste v okolici San Marina privabi številne izjemne primerke nekdanjih tovarniških specialk, med njimi tudi avtomobile skupine B, v konkurenci pa pogosto vozijo tudi slavna imena iz zgodovine svetovnega relija. Nekdanji svetovni prvaki so tudi gosti relija.

Foto: Rally Legend

Foto: Rally Legend

Foto: Rally Legend

Slovenca v San Marino s stoenko

Po nekaj letih je imela v konkurenci svojo posadko spet tudi Slovenija. Na štart sta se podala Andrej Mihevc in Urban Troha, in sicer z zastavo 101, ki je imela pred 40 leti še vodilno vlogo v slovenskem oziroma takratnem jugoslovanskem reliju. Leta 1981 je na primer stoenka zmagala tudi še na reliju Saturnus v skupni razvrstitvi, še veliko pomembnejšo vlogo pa je imela proti koncu sedemdesetih let.

Mihevc in Troha sta z ekipo poskrbela tudi za kreativni celostni videz. Celotno moštvo je bilo oblečeno v slogu osemdesetih, tudi eden izmed spremljevalnih avtomobilov pa je bil Fiatov sorodnik stoenke.

Voziti sta morala oba

Med relijem je odpovedal sistem za pogovor med voznikom in sovoznikom (interkom), zato je sovoznik Troha povsem izgubil glas. Edina možnost za zaključek relija je bila, da se z Mihevcem v avtomobilu zamenjata. Tako je za volanom v zadnjem reliju relija sedel Troha, sicer tudi dolgoletni slovenski policist. Rezultati so v San Marinu, kjer se vsako leto zbere na desettisoče navijačev, drugotnega pomena; Mihevc in Troha sta bila 16. v razvrstitvi Historic za najstarejše avtomobile in tretja v razredu.

Da odpeljati celoten reli s tovrstnimi dirkalniki ni od muh, dokazuje velik osip – le polovica vseh posadk v Historic je uspešno opravila s trinajstimi hitrostnimi preizkušnjami v skupni dolžini 84 kilometrov.

Foto: Jan Rustja

Foto: Jan Rustja