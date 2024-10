Vrhunski spektakel in odlična novica za ljubitelje avtomobilskih ikon #foto

Eden osrednjih dogodkov avtomobilskih navdušencev je že 22 let zaporedoma spektakel RallyLegend v San Marinu.

San Marino je letos že 22. gostil zanimivo prireditev RallyLegend, ki je postala tradicionalna in predstavlja stičišče tako starih kot novodobnih reli dirkalnikov. To je sicer povsem klasično reli tekmovanje, kjer pa je v ospredju vendarle predstavitev več deset let starih lepotcev, mnogi med njimi imajo tudi tovarniški pedigre kot tudi šov s strani modernejših naslednikov.

Fotogalerija 1 / 31 / 31

Foto: Aljaž Jež

Letos je bila prireditev v znamenju 40-letnice zadnjega Audijevega naslova svetovnega prvaka in z njihovim quattrom skupine B v konkurenci ni manjkal niti takratni svetovni prvak Stig Blomqvist. Šved je tudi pri svojih 78 letih še vedno mojster volana.

Na deset tisoče gledalcev je navduševalo še več nekdanjih šampionov – na primer Francois Delecour, ki je spet sedel v peugeotu 306 maxi. Na strani najmodernejših dirkalnikov je ford pumo rally1 predstavil Adrien Fourmaux.

Foto: Aljaž Jež

Za dobro voljo ljubiteljev starejših dirkalnikov pa je pred dnevi poskrbela tudi mednarodna avtomobilska organizacija FIA oziroma njen športni "upravni odbor" World Motor Sport Council (WMSC). Ta je na zadnjem zasedanju v Parizu odločil, da bo vsem reli dirkalnikom z letnico med 1991 in 2000 podelil starodobno listino in tako bodo ti avtomobili lahko del vseh današnjih relijev. V omenjenem obdobju je na ceste pripeljal cel kup zares kultnih dirkalnih avtomobilov – toyota celica, ford escort RS cosworth, subaru impreza, mitsubishi lancer, različni dirkalniki razreda kit car, pa prva generacija dirkalnikov WRC od leta 1997 naprej.