Ceste nad Idrijo čakajo obračun za prestiž #foto

Idrija je že v osemdesetih in devetdesetih letih gostila nekdanji reli Saturnus, leta 2001 pa so prvič organizirali samostojno izvedbo relija. Ta bo letos potekal že šestnajstič. Organizatorji so pripravili devet hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 87 kilometrov.

Največja novost je vrnitev atraktivne hitrostne preizkušnje po ulicah Idrije – lanska izvedba ni bila mogoča zaradi drugega kroga predsedniških volitev. Uvodna preizkušnja bo v Idriji v soboto ob 15. uri, preostali del relija pa nato sledi v nedeljo.

Rok Turk bo na domačih cestah spet prvi favorit relija. Foto: Uroš Modlic

Idrijski reli bo tokrat predvsem prestižne narave. Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5) sta že nova državna prvaka. V soboto in nedeljo se nam zato obeta sproščen obračun za zmago med Grossijem in Rokom Turkom ter njegovo sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2). Turk bo na domačem reliju iskal uteho po letošnji sezoni, v kateri je sicer trikrat zmagal, a z dvema odstopoma izgubil možnosti za nov naslov državnega prvaka.

Med tujci bi se lahko v boj za najvišja mesta vmešala Raimund Baumschlager (škoda fabia RS rally2) in Federico Laurencich (škoda fabia rally2), zadnji je letos zmagal na reliju Vipavska dolina. Organizatorji so prejeli kar 80 prijav. To je zavidljiva številka za konec sezone in zato se v Idriji obeta zanimiva dirkaška nedelja.

Pogled na eno izmed cest, ki bo v nedeljo gostila hitrostne preizkušnje idrijskega relija. Foto: Gregor Pavšič

V traso relija se vrača hitrostna preizkušnja Jelični Vrh. Ko so jo leta 1997 vozili prvič, je bil zdajšnji državni prvak v reliju Marko Grossi star komaj tri leta. Prvo leto je preizkušnja potekala še s štartom v Idriji (Idrija–Dole–Jelični Vrh), že leto pozneje pa se je začela v Mokraški vasi (med Idrijo in Spodnjo Idrijo) in je bila skupno dolga 15,6 kilometra. Preizkušnja je imela tudi nekaj vmesnih makadamskih odsekov, ki jih danes ni več. Konec tedna bo preizkušnja dolga 10,6 kilometra, vrača se tudi znani skok v križišču pri naselju Gore.



Leta 1997 je bilo v konkurenci nekaj tekmovalcev, ki bodo skozi Jelični Vrh dirkali tudi ta konec tedna. Med temi so bili Darko Peljhan (takrat VW golf 3 kit car), Jaka Valant (takrat opel astra), svoj prvi reli je vozil Federico Laurencich (takrat opel corsa), med sovozniki je debitiral Darko Vončina (pri Janezu Mauserju, zastava yugo), sovoznik je bil tudi Fabio Grendene (pri Silvanu Grendeneju, peugeot 309).



Sicer pa je leta 1997 na prvem brzincu Jelični Vrh poleg voznikov avstrijskega DP s štartno številko 17 vozil tudi še takrat neznani Gigi Galli (ford escort RS cosworth).

Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4) sta letošnja državna prvaka v Diviziji 2. Foto: Bence Photo

Darko Peljhan je trenutno drugi v skupnem seštevku državnega prvenstva. Foto: Gregor Pavšič

V Idriji se bo razpletel obračun za naslov podprvaka. Darka Peljhana (sovoznik Matej Čar, VW polo proto), Marka Škulja (sovoznica Pia Šumer, opel corsa rally4) in Turka loči le 11 točk. Tudi Mitja Klemenčič (sovoznik Vili Ošlaj, škoda fabia R5) ne zaostaja veliko in bi lahko napredoval med končne tri voznike v DP.

V diviziji 2 je spet prvi favorit Škulj, v diviziji 3 se napoveduje zanimiv dvoboj Jake Valanta (BMW M3) proti voznikom renault cliov (Matic Humar, Igor Cotič, Domen Menard). V diviziji 1 bosta na štartu spet Martin Čendak in Jakob Markežič (renault clio rally5), prav tako domačina Nejc Mrak in Darko Vončina (suzuki swift). V ospredju bo sicer odločitev o naslovu državnega prvaka v tem razredu – Hrvat Vjekoslav Čičko (renault clio rally5) ima 19,5 točke prednosti pred Domnom in Klaro Slejko (opel adam cup).