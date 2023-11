Napeto vse do cilja: odločitev v Idriji v zadnjih kilometrih #video

Reli v Idriji je odločilo 5,6 sekunde. Foto: Gregor Pavšič Izenačen dvoboj Roka Turka s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2) in Marka Grossija s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5) je bil odlična napoved tudi za njune vožnje v prihodnji sezoni. Po dveh odstopih Turka je bil Grossi prvak že pred idrijskim relijem, kjer sta se na zahtevnem jesenskem reliju oba pomerila predvsem za prestiž.

Sredi relija je kazalo na Grossijevo zmago, saj je imel Portorožan že 15 sekund prednosti. Toda Turk se ni predal in v zaključku odpeljal odlično, tvegal očitno tudi več od Grossija in ga prehitel tik pred ciljem. Končna prednost po devetih hitrostnih preizkušnjah je bila 5,9 sekunde.

Marko Grossi in Tara Berlot sta bila skupna prvaka že pred zadnjim relijem. Foto: Uroš Modlic

Video: Akcija iz Idrije

Odličen obet za sezono 2024?

Za Turka je bila to nova zmaga za državno prvenstvo in obliž na sezono, v kateri se je po dveh okvarah in odstopih poslovil od naslova državnega prvaka. Grossi v Idrijo ni prišel najbolje pripravljen in je reli začel še na starih gumah, v zaključku relija pa očitno ni bil pripravljen na tako brezkompromisno vožnjo kot Turk. Grossi je obenem v zaključku namignil, da bi bil lahko to zadnji nastop z obstoječim Hyundaievim dirkalnikom.

Tretje mesto na reliju je osvojil avstrijski veteran Raimund Baumschlager (škoda fabia RS rally2), ki pa je zaostal že 55,4 sekunde.

Škulj skupno tretji

V slovenskem državnem prvenstvu je bil tretji Mitja Klemenčič s sovoznikom Vilijem Ošlajem (škoda fabia R5), ki je za Turkom zaostal tri minute in 24 sekund. Turk je z zmago osvojil naslov državnega podprvaka. Po diskvalifikaciji in odstopu Darka Peljhana (VW polo proto) je tretji skupno Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer (opel corsa rally4).

Škulj je bil tudi tokrat najhitrejši med dvokolesno gnanimi dirkalniki. Letos je zmagal na vseh sedmih relijih in bil kljub zdrsu s ceste ter prebiti pnevmatiki najuspešnejši tudi v zaključku sezone. Prednost pred Mitjo Glasenčnikom in Matejem Pistotnikom (peugeot 208 rally4) je bila najmanjša letos, to je 22,4 sekunde. Tretja v Diviziji 2 sta bila Simon Mlinar in Erik Bizjak (peugeot 208 R2).

Tudi na idrijskem reliju za tekmovalce ni manjkalo pasti. Foto: Gregor Pavšič

Lepi zmagi za Valanta in Čendaka

V Diviziji 3 je z atraktivno vožnjo slavil Jaka Valant s sovoznikom Markom Stoparjem (BMW M3). Več kot minuto sta zaostala Domen Mihevc in Pavel Rovtar (renault clio RS).

V Diviziji 1 je bil odličen Martin Čendak s sovoznikom Jakobom Markežičem (renault clio rally5). Čendak je bil celo deveti v skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva in se je v Idriji pripravljal predvsem za zaključek italijanskega prvenstva IRC v Schiu. Čendak je imel štiri minute in pol naskoka pred Renejem in Aljažem Černigojem (opel adam cup). Naslov državnega prvaka je potrdil hrvaški voznik Vjekoslav Čičko (renault clio rally5). V pokalu Yugo tokrat na vrhu Grega in Lara Žvokelj.

Skupno - slovensko DP: 1. Turk-Kacin (hyundai i20 rally2), 2. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) + 0:05,9; 3. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) + 3:24,2; 4. Škulj-Šumer (opel corsa rally4) + 5:05,9; 5. Žakelj-Selan (peugeot 208 R5) + 5:06,0; 6. Glasenčnik-Pistotnik (peugeot 208 rally4) + 5:28,3; 7. Valant-Stopar (BMW M3) + 5:45,3; 8. Čendak-Markežič (renault clio rally5) + 5:55,3; 9. Mlinar-Mlinar (peugeot 208 R2) + 5:59,9; 10. Rončel-Cevc (peugeot 208 rally4) + 6:05,3; … uvrščenih 40 posadk

Mark Škulj in Pia Šumer sta v Diviziji 2 zmagala na vseh sedmih relijih sezone. Foto: Aljaž Jež

Foto: Gregor Pavšič

Zmagovalca Divizije 3: Jaka Valant in Marko Stopar (BMW M3) Foto: Gregor Pavšič

Nova odlična predstava Martina Čendaka in Jakoba Markežiča (renault clio rally5). Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič