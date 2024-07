Laboratorij opozarja, da so zaznali radioaktivnost v začimbah in čaju

Skupno je bilo zbranih 25 živil, uvoženih iz Turčije, in testiranih med drugim na cezij-137. Sledi radioaktivnosti so odkrili v devetih od 25 vzorcev, je sporočil baselski laboratorij.

Najbolj radioaktiven je črni čaj

Največjo koncentracijo so odkrili v črnem čaju. Radioaktivni cezij in radioaktivni stroncij izhajata iz reaktorskih nesreč in poskusov z jedrskimi bombami in sta še vedno prisotna v okolju zaradi razpolovne dobe, ki je dolga 30 let.

Turčijo, ki je pomembna pridelovalka čaja, so se še posebej prizadele radioaktivne padavine po černobilski katastrofi. Čajevci so znani po svoji sposobnosti absorbiranja velikih količin radionuklidov, piše švicarski medij Watson.ch.