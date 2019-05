Kako je Černobil zapolnil praznino, ki jo je pustila Igra prestolov #video

Petdelna serija Černobil je prišla ravno v času, ko so začeli oboževalci izgubljati upanje, da bo osma, finalna sezona Igre prestolov izpolnila pričakovanja. Ko je ta na koncu pustila več razočaranja kot zadovoljstva in po tem, ko so bile kar tri epizode šestdelne zadnje sezone rekordno nizko ocenjene, se je druga HBO-jeva stvaritev izkazala za nekaj najboljšega, kar lahko trenutno gledamo na malih ekranih.

Odlični dvojec: Jared Harris (desno) upodablja sovjetskega jedrskega fizika Valerija Legasova. Ta je bil prvi, ki se je zavedel obsega jedrske nesreče, kakršna se še nikoli ni zgodila. Stellan Skarsgård igra sovjetskega podpredsednika vlade Borisa Ščerbina. Foto: HBO

Zgolj trije deli so bili potrebni za najvišjo oceno

Serija Černobil je potrebovala zgolj tri dele, da je postala najbolje ocenjena serija v spletni filmski bazi IMDb, s čimer je premagala nekoč najboljšo Igro prestolov. Ocena te je zaradi zadnje sezone celo padla za 0,1 točke - prej je imela splošno oceno 9,5, zdaj je ocenjena na 9,4.

Ocena Černobila je trenutno 9,7, gledalce pa čaka še en del, ki bo na sporedu 4. junija.

Za ocene na IMDb sicer skrbijo oboževalci, zato jih ne moremo jemati povsem resno, a glede na seznam prvih desetih najbolje ocenjenih serij ne moremo reči, da si ne zaslužijo svojega mesta na lestvici.

To je deseterica najboljših na IMDb:

Černobil (9,7 - 72 tisoč glasov) Planet Zemlja II (9,5 - 72 tisoč glasov) Peščica izbranih (9,5 - 318 tisoč glasov) Planet Zemlja (9,4 – 147 tisoč glasov) Kriva pota (9,4 – 1,2 milijona glasov) Igra prestolov (9,4 – 1,5 milijona glasov) Our Planet (9,4 – 10 tisoč glasov) The Wire (9,3 – 244 tisoč glasov) Cosmos (9,3 – 95 tisoč glasov) Modri planet (9,3 – 19 tisoč glasov)

26. aprila 1986 je v jedrski elektrarni v Černobilu odjeknila eksplozija v reaktorju, po kateri se je začel širiti radioaktivni oblak čez Belorusijo, Rusijo in Ukrajino, pa tudi nekatere dele Skandinavije in vse do Zahodne Evrope. Foto: HBO

Mešanica dokumentarca in serije?

Da je serija Černobil ustvarjalca Craiga Mazina res mojstrsko narejena, se strinjajo tako gledalci kot kritiki, pri čemer je najboljše to, da skorajda ni prirejena. Mazin je priznal, da je nekaj dogodkov sicer prilagodil kronologiji serije, da bi epizode boljše tekle, drugače pa temelji na resničnih dogodkih in zgodbah, zaradi česar mnogi pravijo, da je nekakšen hibrid med serijo in dokumentarnim filmom, saj je tako natančna.

Edina slaba stran je, da je kratka in da ne moremo pričakovati druge sezone.

Izjemna serija bo imela zgolj pet delov. Foto: HBO

Serija v petih delih Černobil prinaša zgodbo o zloglasni nesreči sovjetske jedrske centrale leta 1986, eni največjih katastrof v zgodovini, in junaških ljudeh, ki so se žrtvovali, da bi Evropo ubranili pred nepredstavljivim uničenjem. 26. aprila 1986 je v jedrski elektrarni v Černobilu v Ukrajini odjeknila eksplozija v reaktorju, po kateri se je začel širiti radioaktivni oblak čez Belorusijo, Rusijo in Ukrajino, pa tudi nekatere dele Skandinavije in vse do Zahodne Evrope. Jared Harris upodablja sovjetskega jedrskega fizika Valerija Legasova, ki je bil kot del ekipe za posredovanje prvi, ki se je zavedel obsega jedrske nesreče, kakršna se še nikoli ni zgodila. Stellan Skarsgård igra sovjetskega podpredsednika vlade Borisa Ščerbina, ki mu Kremelj naloži odgovornost za državno preiskavo v Černobilu nekaj ur po katastrofi. Emily Watson upodablja Ulano Komjuk, sovjetsko jedrsko fizičarko, ki mora razrešiti skrivnost tistega, kar je povzročilo nesrečo v Černobilu.

Preverite tudi: