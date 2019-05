Nova Zelandija bo turistom za vstop v državo zaračunala 20 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova Zelandija je z neokrnjeno naravo lani privabila 3,8 milijona turistov, njihovo število pa bo po pričakovanjih z leti le še raslo. Da bi zaščitili naravno in kulturno dediščino, so uvedli nove turistične dajatve. Denar bo med drugim namenjen obnovi in gradnji infrastrukture.