Za turiste zaprta še ena idilična destinacija - tokrat filipinska

Filipinske oblasti bodo za turiste zaprle eno tamkajšnjih najbolj priljubljenih turističnih destinacij - otok Boracay, ki slovi po svojih peščenih plažah in turkizno modrem morju. Razlog? Zaradi navala turistov in neurejene infrastrukture se ta tropski otok po besedah filipinskega predsednika "spreminja v greznico".

Boracay, eden od več kot 7.000 otokov, ki sestavljajo Filipine, je dolgo veljal za tropski paradiž, za otok, ki se ga še ni dotaknil množični turizem in ki je zato popolna izbira za tiste, ki iščejo pobeg pred množicami. A te govorice je očitno slišalo preveč popotnikov.

"Otok spreminjate v greznico"

Lani je otok z okoli 17 tisoč prebivalci v desetih mesecih obiskalo skoraj 1,7 milijona turistov, med njimi jih je na otok precej prispelo z velikimi ladjami križarkami, CNN povzema poročanje filipinske tiskovne agencije PIA. Medtem ko turistični obisk raste, pa infrastruktura temu ni sledila. Težava je predvsem neurejena kanalizacija, ki je speljana neposredno v morje, z vse več obiskovalci pa je vse več tudi odplak.

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je že februarja glasno kritiziral neurejene razmere na Boracayu in lokalne oblasti obtožil, da otok "spreminjajo v greznico".

"Dokler se iz cevi v morje izlivajo iztrebki, vam ne bom dal miru," je dejal takrat.

Zdaj je filipinski predsednik grožnje uresničil, v sredo so namreč iz njegovega kabineta sporočili, da bo od 26. aprila veljala šestmesečna prepoved prihoda turistov na otok, poroča CNN.

Ukrep, ki bo uničil otoško gospodarstvo?

Prebivalci otoka, med katerimi so mnogi odvisni od zaslužka, ki jim ga prinaša turizem, z odločitvijo seveda niso zadovoljni. Predstavnik civilne iniciative, ki nasprotuje zaprtju otoka za turiste, je za CNN pojasnil, da bo ukrep "uničil življenje tisočih domačih delavcev, ki bodo izgubili vse, uničil lokalna podjetja in tudi turistični sloves otoka v svetu".

Mnogi domačini medtem opozarjajo, da lokalne oblasti že dolgo prosijo, naj se lotijo urejanja infrastrukture, a so njihove prošnje naletele na gluha ušesa.

Ne le lepa, ampak tudi do okolja prijazna destinacija

Iz državnega urada za turizem pa so za CNN sporočili, da bodo v obdobju, ko prihodi turistov ne bodo dovoljeni, otok in okoliško morje očistili, medtem ko morajo za ureditev kanalizacije poskrbeti prebivalci sami. "Boracay je turistična destinacija na svetovni ravni, a ima slabe storitve. To želimo popraviti. Ta rešitev pomeni korak nazaj, obenem pa dva koraka naprej. Filipine želimo še naprej promovirati kot čudovito destinacijo, vendar želimo biti v prihodnje tudi do okolja prijazni."