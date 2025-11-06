Odločitev ustavnega sodišča, po kateri samo preizkus z alkotestom, čeprav voznik pozitiven rezultat prizna, ni več dovolj za dokazovanje prekrška, vse, ki delajo na preventivnem področju, predvsem pa policijo postavlja pred novo preizkušnjo, meni direktor Zavoda Vozim David Razboršek. Skrbijo ga tako prehodno obdobje kot nadaljnje rešitve.

"Za vse nas, ki delamo za prometno varnost ter na področju zmanjšanja števila voženj pod vplivom alkohola in posledic, je to ena velika klofuta v obraz," je za STA odločitev ustavnega sodišča komentiral Razboršek.

Prehodno obdobje velika neznanka

Direktor Zavoda Vozim David Razboršek Foto: STA Najprej ga skrbi prehodno obdobje, v katerem bo policija delala po trenutni zakonodaji. Ustavno sodišče je namreč DZ naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost drugega odstavka 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa odpraviti v letu dni.

Kot je dejal Razboršek, se boji, da se lahko v prehodnem obdobju pojavijo druge prakse. "Prva velika skrb je, kako urediti prehodno obdobje enega leta, da ne bodo prvo- in drugostopenjska sodišča začela kakorkoli razsojati v smeri, v kateri bi lahko ljudem, ki ogrožajo sebe in druge, dobesedno dajali lep odpustek," je opozoril.

Kako izvesti množico preizkusov?

Nadalje pa je izrazil zaskrbljenost glede ureditve stanja po prehodnem obdobju in glede učinkovitosti etilometrov za preverjanje alkoholiziranosti udeležencev v prometu namesto zdaj uveljavljenega preizkusa alkoholiziranosti z indikatorjem oziroma alkotestom, ki sicer ni merilna naprava, temveč manj zanesljivo sredstvo za hitro ugotavljanje prisotnosti alkohola v izdihanem zraku.

"Pri alkoholu imamo v prometu zdaj sistem, ko smo relativno preprosto zadeve preizkušali, danes pa to vse nas in predvsem policijo postavlja pred drugo preizkušnjo, kako izvesti veliko število preizkusov," je dejal.

Policija ima trenutno v uporabi 20 etilometrov. Če bi želela sproti in učinkovito preverjati alkoholiziranost voznikov s temi napravami, k čemur zaradi večje zanesljivosti od navadnih alkotestov v zadnji odločbi napotuje ustavno sodišče, bi dodatno potrebovali od 100 do 150 etilometrov, so za STA v sredo pojasnili na policiji.

Razboršek upa, da bodo šli pravočasno v nakup, hkrati pa ga skrbi, da bo morda na koncu stanje slabše zaradi težjega testiranja, preizkušanja in nadziranja udeležencev v prometu. Foto: Matic Prevc/STA

Alkohol in psihoaktivne snovi v porastu pri nesrečah

Vse skupaj je opisal kot skrb vzbujajoče ter se vprašal o moči pravnikov in odvetnikov, ki lahko tudi škoduje vsem udeležencem v prometu.

Ob tem je opozoril tudi na veliko prisotnost alkohola v prometnih nesrečah, ki se mu v porastu pridružujejo tudi druge psihoaktivne snovi.