TELEKOM SLOVENIJE

A. P. K., STA

Za sledenje ustavni odločbi bi policija potrebovala vsaj petkrat več etilometrov

Če bo zakon spremenjen in bo dejansko zahteval preizkuse z etilometri, ocenjujejo, da bi dodatno potrebovali med sto in 150 etilometrov.

Če bo zakon spremenjen in bo dejansko zahteval preizkuse z etilometri, ocenjujejo, da bi dodatno potrebovali med sto in 150 etilometrov.

Foto: Shutterstock

Policija ima trenutno v uporabi 20 etilometrov. Če bi želela sproti in učinkovito preverjati alkoholiziranost voznikov s temi napravami, k čemur zaradi večje zanesljivosti od navadnih alkotestov v zadnji odločbi nasprotuje ustavno sodišče, bi dodatno potrebovali med sto in 150 etilometrov, so za STA ocenili na policiji.

Ustavno sodišče je v odločbi, objavljeni v torek, presodilo, da je drugi odstavek 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa v neskladju z ustavo. Gre za določbo, ki danes pravi, da je rezultat preizkusa alkoholiziranosti z indikatorjem oz. alkotestom, ki je sicer manj zanesljiv, zadosten dokaz o stopnji alkoholiziranosti pod pogojem, da se voznik s tem rezultatom strinja. Ustavno sodišče pa meni, da posameznikova izjava o strinjanju z rezultatom ni izjava, ki bi lahko prispevala k dokazanosti prekrška. DZ mora protiustavnost odpraviti v letu dni.

Trenutno v uporabi 20 etilometrov

Takšni odločitvi je sicer nasprotovala sodnica Špelca Mežnar. V ločenem mnenju je med drugim opozorila, da odločba v svoji posledici zdaj nalaga državi, da nabavi dovolj etilometrov, s katerimi bo izvajala nadzor nad alkoholiziranostjo voznikov. Etilometri so sicer naprave, ki prav tako merijo količino alkohola v izdihanem zraku, a so precej zanesljivejši od navadnih alkotestov. Obenem je izpostavila, da so etilometri trenutno na voljo le na nekaterih policijskih postajah in bo treba po novem, če bo zakonodaja spremenjena skladno z odločbo ustavnega sodišča, voznike, za katere bo policist sumil, da vozijo opiti, voziti na policijske postaje ali v najbližji zdravstveni dom na testiranje krvi oz. urina.

Na policiji so za STA navedli, da imajo trenutno v uporabi 20 etilometrov, pri čemer gre za etilometre, ki niso primerni za uporabo v vozilih. "To pomeni, da preizkuse z etilometri lahko izvajamo le na policijskih postajah, izjemoma v namenskih vozilih (kombijih), v katerih bi imeli etilometre," so zapisali.

Nekatere evropske države sicer uporabljajo prenosne (ročne) etilometre, ki omogočajo preizkuse alkoholiziranosti na terenu. "Policija je želela takšne etilometre nabaviti leta 2011, vendar ponudniku, s katerim je policija že sklenila pogodbo, ni uspelo pridobiti certifikata o odobritvi tipa merila," so pojasnili.

Če bo zakon spremenjen in bo dejansko zahteval preizkuse z etilometri, pa ocenjujejo, da bi dodatno potrebovali med sto in 150 etilometrov.

Preizkusov z etilometrom so opravili le v 150 primerih

Za primerjavo: letos je policija opravila 368.236 preizkusov alkoholiziranosti. Preizkus z etilometrom so opravili v 150 primerih. Letos pa so odredili tudi 791 strokovnih pregledov.

Do morebitne nove ureditve bo sicer policija delala po trenutni zakonodaji. Na vprašanje, kakšen bo predlog policije za spremembo protiustavne zakonske določbe, so zapisali, da želijo možnosti še preučiti.

