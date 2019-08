Dolina Vrata: prometne zamaške bodo poskušali zmanjšati z brezplačnimi avtobusi #video

V dolini Vrata še posebej ob koncih tedna precej težav povzročajo prometni zamaški, ki se raztezajo od Mojstrane do vznožja severne stene Triglava. Na vrhuncu sezone dnevno naštejejo od 500 pa tudi do rekordnih dva tisoč vozil, razpolagajo pa le z okoli 200 parkirnimi prostori. Prometni pritisk na dolino bodo poskušali zmanjšati z brezplačnimi avtobusnimi prevozi.

Na relaciji Mojstrana–Vrata bo na voljo osem postajališč. Obiskovalci bodo lahko svoja vozila pustili v Mojstrani in se vsak konec tedna v avgustu do slapa Peričnik ali Aljaževega doma brezplačno odpeljali z avtobusom. Ta bo vozil ves dan od šestih zjutraj do pol sedmih zvečer. Gre za preizkus morebitne dolgoročne rešitve, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Zaradi gneče trpijo tako turisti kot tudi domačini

V dolino Vrata se namreč vijejo kolone pločevine, ki na makadamski cesti dvigujejo prah. Veliko je nepravilnega parkiranja, v porastu je divje kampiranje, varnost kolesarjev in pešcev pa je zmanjšana. "Otroci so tekli, pes je tekal naokoli, ljudje pa se vozijo gor in dol z avtomobili. Malo smo morali biti previdni zaradi prometa. Skoraj tako je kot v mestu," pripoveduje slovaški turist František Zsoldos.

Na vrhuncu sezone v dolini Vrata naštejejo od 500 pa tudi do rekordnih dva tisoč vozil, razpolagajo pa le z okoli 200 parkirnimi prostori. Foto: Ana Kovač

Ne le turisti, zaradi gneče trpijo tudi domačini. "Nimaš nobene možnosti, da parkiraš vozilo, niti na svoji parceli, saj nihče ne upošteva predpisov, kje in kako se lahko parkira," pojasnjuje domačin Andraž Sodja. Vozila, ki so parkirana na neurejenih parkiriščih, so tudi večkrat tarče tatov. "Izrabijo odsotnost lastnika in izvršujejo kazniva dejanja," razlaga Simon Sušanj s kranjske policijske uprave.

"Parkirne površine so premajhne, srečevanje na cesti je zelo težavno"

Česa takega si sredi Triglavskega narodnega parka ne bi smeli privoščiti, opozarja podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen. "Parkirne površine so premajhne, srečevanje na cesti je zelo težavno," poudarja Eržen. Direktor Triglavskega narodnega parka Janez Rekar ob tem opozarja tudi na obremenjevanje okolja: "Ob tem si lahko predstavljamo, kakšen vpliv ima takšen obisk na naravo in na kulturno dediščino v Vratih in lahko si predstavljamo, kako so obiskovalci naravo v dolini Vrata tudi doživljali."

Vrata je avgusta lani v enem dnevu obiskalo kar rekordnih 12 tisoč ljudi. Foto: Ana Kovač

Že prihodnji konec tedna se bodo obiskovalci gneči lahko izognili in se v dolino brezplačno pripeljali z avtobusom. "Avtobus vozi iz postajališč v Mojstrani, se ustavlja tam, kjer so največje naravne znamenitosti, zaključi vožnjo v dolini Vrata na parkirišču pri Aljaževem domu in se potem vrne nazaj v Mojstrano," pojasnjuje kranjskogorski podžupan Bogdan Janša.

V dolini, ki jo je sredi avgusta lani v le enem dnevu obiskalo rekordnih 12 tisoč obiskovalcev, si želijo, da bi prometni režim, ki bo tokrat veljal le ob koncih tedna do konca meseca, v prihodnjem letu veljal od junija do oktobra, so še poročali na Planetu.