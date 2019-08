Slovenske gore vzele življenje vrhunskega gorskega tekača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna sta v slovenskih gorah umrli dve osebi. Hrvaški gornik je v smrt omahnil med sestopom s Triglava, za slovenskega gorskega tekača Jureta Ribnikarja pa je bil usoden vzpon na 2.500 metrov visoki Spodnji Rokav v Julijskih Alpah. Kljub hitremu posredovanju helikopterske posadke 34-letnemu Gorenjcu ni bilo več pomoči. Kot so sporočili s kranjske policije, okoliščine kažejo na nesrečo.

S policijske postaje Kranj so sporočili, da je Jure Ribnikar na Spodnji Rokav na območju Mojstrane plezal v družbi soplezalca, ki je k sreči ostal nepoškodovan.

Na spletni strani hribi.net je 2500 metrov visok Spodnji Rokav opisan kot eden od najbolj divjih in nepristopnih slovenskih vrhov, ki je tehnično in orientacijsko zelo zahteven. Po poročanju Slovenskih novic naj bi gornika do vrha gore ločevalo 300 višinskih metrov.

V slovenskih gorah je letos umrlo že 12 ljudi.

Ribnikar se je redno udeleževal tekov na letalnice v sklopu serije Red Bull 400. Letos je nastopil na tekmi v Neustadtu in Val di Fiemme, fotografija pa je z lanske tekme v Planici, kjer je tekel z vijoličastimi lasmi. Foto: Red Bull Content Pool

Štiriintridesetletni Jure Ribnikar, vsestranski športnik iz Seničnega pri Tržiču, se je dolga leta posvečal gorskemu kolesarstvu, bil je specialist za spuste, leta 2015 pa se je preusmeril v tek. Rad je turno smučal, letel z jadralnim padalom, predvsem pa je bil velik ljubitelj gorskega teka. Med drugim se je redno udeleževal tudi tekov na letalnice v seriji Red Bull 400. Letos je nastopil na tekmi v Neustadtu in Val di Fiemme, bržkone bi se udeležil tudi septembrske tekme v Planici. Lani je v absolutni konkurenci zasedel 10. mesto.

