Oborožen rop v Lendavi: osumljenec na begu, v zraku helikopter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvih ugotovitvah je neznani moški, oblečen v temnejša oblačila, s kapuco na glavi, oborožen s pištolo vstopil v prostore pošte v Lendavi in od zaposlene delavke zahteval denar. Zahtevo je podkrepil s pištolo. Delavka mu je denar izročila, moški pa je zapustil prostore pošte, so sporočili iz Operativno komunikacijskega centra (OKC) Muska Sobota.

Pošto so zaprli, policija je takoj po dogodku pričela z nadzorom vpadnic v mesto Lendava. Na delu so kriminalisti in vodniki službenih psov. Storilca iščejo s policijskim helikopterjem, poroča Lendavainfo.

Ob tem na OKC Murska Sobota vse očividce in vse, ki bi kakorkoli lahko pripomogli pri izsleditvi storilca naprošajo, da svoje informacije sporočijo na telefonsko številko 113, najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon Policije 080 1200.