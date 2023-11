To je zapora, pred katero vsi trepetajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Železniški nadvoz nad Dunajsko cesto bodo razširili in s tem omogočili dvotirnost kamniške in gorenjske železniške proge. Ker bo nadvoz širši, bodo zaradi primerne višine morali Dunajsko cesto celo nekoliko poglobiti.

V začetku januarja bo stekla obsežna prenova železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, ki ga bodo konkretno razširili, da bi namesto obstoječih štirih pridobili šest tirov. Projekt je nujen, da bi v tem delu zagotovili dvotirnost kamniške in gorenjske proge, ki naj bi ju posodobili do konca leta 2030. Ker železniškega prometa na omenjenih dveh progah, predvsem pa primorski progi, ne morejo zapreti, bo gradnja potekala v dveh fazah, promet pa bo ves čas tekel po dveh tirih. A močno ne bo moten samo železniški, temveč tudi motorni promet na Dunajski cesti in okolici.

Že vse od objave direkcije za infrastrukturo v začetku leta 2022, da se bo lotila obsežne prenove železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, vredne več kot 40 milijonov evrov, javnost ugiba, kaj bo to pomenilo za avtomobiliste in druge udeležence v prometu. Gre namreč za eno prometno najbolj obremenjenih točk v Ljubljani, ki jo po podatkih iz leta 2021 dnevno v obe smeri prevozi skoraj 22 tisoč vozil.

Prometni kaos vsaj šest mesecev

Ljubljanski župan Zoran Janković je zdaj razkril, da bo zaradi začetka rekonstrukcije železniškega nadvoza Dunajska cesta v tem delu popolnoma zaprta od 4. do 8. januarja (od četrtka do ponedeljka), promet pa bo nato oviran prihodnjih šest mesecev.

Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da bo zaradi rekonstrukcije železniškega nadvoza promet na Dunajski cesti oviran vsaj pol leta. Foto: Ana Kovač Kako naj bi v tem času organizirali zapore Dunajske ceste, Janković podrobno ni želel govoriti, saj je pojasnil, da bodo vse podrobnosti predstavili na skupni tiskovni konferenci z ministrstvom za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami. Takrat bodo povedali tudi, kako bo v času tega gradbenega posega pod nadvozom urejen dostop za pešce in kolesarje. Pričakovati je, da zapora v začetku januarja ne bo edina popolna zapora med gradbenimi deli.

Glavna gradbena dela na železniškem nadvozu naj bi se po Jankovićevih besedah začela konec februarja, najprej na južnih tirih nadvoza in na cestišču proti središču mesta. "Tam vlaki takrat ne bodo vozili, ampak bodo vozili samo na tirih, ki so bliže Vilharjevi ulici, potem pa se bo zamenjalo," je povedal.

Vmes bodo Slovenske železnice zaradi lažjega odvijanja potniškega prometa uredile železniško postajališče v Šiški pri Pivovarni Union, na podlagi števila potnikov, ki bodo tam izstopali, pa bo občina organizirala manjši avtobus, ki jih bo prepeljal do postaje na Gosposvetski cesti.

Zakaj problem ni le ta podvoz?

Dela na železniškem nadvozu pri Dunajski cesti predstavljajo šele začetek bistveno večjega projekta gradnje novega ljubljanskega potniškega centra. Ko bodo stekla dela na nadvozu in bo promet na Dunajski močno oviran, bodo avtomobilisti iskali alternative, ki pa jih bo med gradnjo potniškega centra vedno manj.

Eden bolj intuitivnih obvozov (tudi samo delne) zapore na Dunajski cesti je po Masarykovi cesti skozi šmartinski podvoz in po Vilharjevi ali Linhartovi cesti nazaj na Dunajsko cesto, a tako na Vilharjevi kot Linhartovi cesti potekajo gradbena dela. Na Vilharjevi cesti so se dela zaradi gradnje nove komunalne infrastrukture, ki bo sposobna servisirati tako nov poslovni kompleks Vilharia kot novo avtobusno postajo in severni del kompleksa Emonika, pravzaprav šele dobro začela, podobno pa tudi na Linhartovi cesti, ki jo bodo na občini razširili v štiripasovnico, za kar naj bi potrebovali kar osem mesecev.

Poleg tega je zelo problematičen tudi šmartinski podvoz, kjer zastoji nastajajo že na dnevni ravni in si je težko predstavljati, da bo sposoben prevzeti še dodatni promet z Dunajske ceste. Tudi za ta podvoz je predvidena rekonstrukcija, in sicer po dokončanju potniškega centra. Vozišče naj bi po projektu razširili na štiri pasove s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce.

Zaradi navedenih del na Vilharjevi in Linhartovi cesti bo verjetno bolj aktualen obvoz po Topniški cesti, ki pa je dvopasovnica in je že sama po sebi prometno precej obremenjena.

Vse prej kot idealen bi se izkazal tudi obvoz čez Šiško, saj ne samo da bi bil ta obvoz precej daljši, prečkati bi moral tudi številna križišča, kjer v konicah tradicionalno nastajajo veliki zastoji, recimo križišče pri hotelu Lev.