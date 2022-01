Tjaša Železnik razkrila: On je moj "celebrity crush" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novo sezono že tradicionalnega sobotnega Trendičveka bomo tokrat zakorakali v družbi priljubljene gledališke in televizijske igralke Tjaše Železnik. Katera serija se je Slovencem vpisala v DNK, kakšen je zanjo dober dan, zakaj bi rada znala peti, kaj bi zaželela ženskam, zakaj mora moški dišati po morju, ali si želi poroke, kaj je bilo njej prepovedano, pa ona svoji hčeri dovoli, kdo je njen "celebrity crush", o čem je sanjala kot otrok in kaj naredi, če jo ljudje podcenjujejo … O vsem tem je tekla beseda v iskrivem in simpatičnem pogovoru.