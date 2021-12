To so najzabavnejše izjave slovenskih estradnikov v letu 2021 #video

Trendičvek je bil na pohodu vsako soboto vse leto, zato je te dni čas, da se tako kot v življenju ozremo nazaj tudi mi. S kom vse smo se družili, kaj zabavnega in tudi osebnega so nam razkrili o sebi naši gostje? Ob vsem tem ni manjkalo niti dobre glasbe, šal, smeha in zabave v zakulisju snemanj … Danes zato obudimo nekaj simpatičnih utrinkov, ki so jih z nami delili številni slovenski zvezdniki. Vsem se zahvaljujemo za zaupanje in odlične odgovore, saj je bilo veliko stvari, ki smo jih slišali prvič. Vam, dragi naši bralci, pa Trendičvek vošči lepe praznike. Naj spodnji zabavni videouvod izvabi nasmeh na obraze vseh nas …