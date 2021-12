Sebastian: Družabni dogodki so v mojih očeh najhujša močna mora #video

Trenutno je na Laponskem, kjer predaja pisma Božičku, mi pa smo ga tik pred odhod na sever ujeli v Trendičveku. Sebastian nam je zaupal, kaj imata skupnega sol na rani in silvestrski poljub, osupnil vas bo s tem, kaj je doživel na zdravniškem pregledu kolonoskopiji, povedal je, zakaj mu je spodletelo postati moderen moški, razkril svojo neobičajno razvado in odnos do lepotnih operacij, spregovoril o najbolj čudnih gestah oboževalcev, na katere se je moral navaditi, in se razgovoril o tem, česa se pri današnji mladini najbolj boji.

Nekdanji glasbeni idol, danes pa lastnik uspešne plesne šole Sebastian se je pred časom s svojim hitom vrnil na glasbeno sceno. Čeprav je od tega minilo že precej let, je še vedno energičen in mladosten, kot smo ga bili vajeni nekoč.

Postavni Štajerec je tudi velik ljubitelj praznikov. "Če ne prej, se ob začetku adventa zavem, da se moram malo ustaviti in si vzeti več časa za družino in prijatelje. Kakorkoli oguljeno se to sliši, živimo prehitro, divjamo ... Ta čas pa je protiutež temu. Zato imam rad december in si vedno vzamem čas za druženje, majhne pozornosti, božično večerjo s svojimi domačimi in podobno," razloži.

In ker ni veselega decembra brez praznično obarvanih skladb, je med številne naše uspešnice zdaj prišla še ena s to tematiko. Sebastian je namreč združil moči z Rebeko Dremelj. "Estrada ni svet, kjer bi iskal prijatelje, ker smo estradniki lačni pozornosti in potrditve, a z nekaj ljudmi v teh 20 letih smo se res začutili in Rebeka je med njimi," pojasni. "Ko primeš me za roko" je tako njuna pozitivna in radoživa decembrska poslanica ljudem.

"V sklopu praznovanja sva ravno te dni na Laponskem, kjer bova Božičku osebno predstavila svojo pesem ter mu predala pisma slovenskih otrok," nam je zaupal Sebastian, ki smo ga tik pred odhodom ujeli še v Trendičveku. V njem nam je med drugim brez dlake na jeziku razkril, kaj imata skupnega sol na rani in silvestrski poljub, osupnil bo s tem, kaj je doživel na zdravniškem pregledu kolonoskopiji, povedal, zakaj mu je spodletelo postati moderen moški, razkril svojo neobičajno razvado in odnos do lepotnih operacij, spregovoril o najbolj čudnih gestah svojih oboževalcev, na katere se je moral navaditi, in se razgovoril o tem, česa se pri današnji mladini najbolj boji.