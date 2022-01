Priznani slovenski igralec razkril: Želim si spoznati svojo polsestro #video

Je obraz številnih televizijskih nadaljevank, filmov in odrskih desk ter gost današnjega Trendičveka. Z Alojzom Svetetom smo se pogovarjali o tem, s katero jedjo bi primerjal gledališče, pa tudi o kulturni zavednosti Slovencev. Izdal je, katera je njegova velika, a še neuresničena želja iz otroštva in zakaj ne spremlja Netflixa. Opisal pa je tudi svojo izkušnjo iz mladih dni, ko je bil sostanovalec igralca Gojmirja Lešnjaka – Gojca.

Foto: Ana Kovač

Alojz Svete je preprost in vedno prijazen vsestranski igralec, zato ne preseneča, da je ljubljenec občinstva, pa naj gre za njegove vloge v filmu, serijah ali v gledališču. Hkrati je prejemnik številnih nagrad, med drugim Župančičeve, Borštnikove in Glaserjeve.

Foto: Ana Kovač

Kljub vsem priznanjem, ki jih je prejel v času svoje kariere, pa je Alojz Svete eden tistih naših redkih igralcev, ki so prej opravili sprejemni izpit v tujini na tuji gledališki šoli in v tujem jeziku kot pa na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Njegovo življenje se vije med Trstom, Mariborom in Ljubljano, kjer ga med drugim lahko spremljamo v predstavi Avgust v osrčju Osage v Mestnem gledališču ljubljanskem.

Foto: Ana Kovač

Ko ne dela, rad kuha, zato ga doma spremlja več kot en meter kuharic. Tako je tudi v Trendičveku tokrat tekla beseda o tem, s katero jedjo bi primerjal gledališče. Pa o kulturni zavednosti Slovencev. Izdal je, katera je njegova velika, a še neuresničena želja iz otroštva in zakaj ne spremlja Netflixa, opisal pa je tudi svojo izkušnjo iz mladih dni, ko je bil sostanovalec igralca Gojmirja Lešnjaka – Gojca.