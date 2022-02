Saša Pavlin Stošić: Rada bi znala pripovedovati šale #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Temnolasa lepotica, ki obožuje odrske deske, nas v televizijskih serijah pogosto nagovarja v vlogi zapeljivke, sicer pa je ženska, ki ve, kaj si želi v življenju. Saša Pavlin Stošić se je odlično odrezala tudi v tokratnem Trendičveku, v katerem vas bo presenetila, ko bo razkrila svoj lepotni trik, spregovorila o tem, kakšen je zanjo sanjski moški, razkrila, s kom bi odigrala ljubezenski prizor, povedala, katera je bila najbolj neresnična in zabavna stvar, ki so ji jo pripisali mediji, in na katero vprašanje še vedno nima odgovora kljub temu, da si ga postavlja večkrat.

Foto: Ana Kovač

Lepa, mlada in simpatična. Tako bi marsikdo opisal igralko Sašo Pavlin Stošić. Že od konca študija je predana odrskim deskam. Televizijskim gledalcem je znana kot lik številnih serij in nanizank, ki smo jih radi spremljali, in tudi kot reklamni obraz, kjer je nastopila celo ob boku Jana Plestenjaka.

Foto: Ana Kovač

Rodila se je v Novem Sadu srbskemu očetu in slovenski materi in se pri enem letu preselila v Slovenijo. Obožuje francoske rogljičke in vse, kar je povezano s Parizom. Čeprav ima rada svoj poklic, pa ji je nekoliko manj ljuba medijska prepoznavnost.

Foto: Ana Kovač

Saša namreč uživa v zasebnem času, ki ga najraje posveti svoji družini. Njeno naročje od lanskega leta pogosto zaseda predvsem nečak Kajetan Kaj.

Foto: Ana Kovač

Ima pa igralka te dni tudi veliko dela v gledališču, saj nastopa v več predstavah SNG Drame Ljubljana, kjer je članica ansambla. Trenutno jo lahko spremljamo v predstavi Party, kjer je nastopila v vlogi z dvojčkoma noseče lezbijke Jinny.

Foto: Ana Kovač

