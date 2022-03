Primož Suhodolčan: Z zakonom bi prepovedal neumnost #video

Je simpatičen, nasmejan, vedno poln zabavnih anekdot, predvsem pa mnogo več kot le priljubljeni mladinski pisatelj. Je namreč v samem vrhu najbolj branih slovenskih avtorjev. Primož Suhodolčan je namesto s pisano besedo ustno odgovarjal na vprašanja za videointervju našega Trendičveka, ki je bil tokrat še posebej zabaven in iskriv. O tem, katero je bilo najbolj nenavadno mesto, kjer je dobil pisateljski navdih, kaj ima skupnega z Jimom Carreyem in Ladom Bizovičarjem, katera je njegova neuresničena želja iz otroštva, pa o adrenalinu, zmotah o pisateljih ter o tem, kdaj mu zavre kri in kako ohranja otroka v sebi, je med drugim tekla beseda.

Foto: Ana Kovač

Pravijo, da otroci vedno manj berejo, a temu ni vedno tako. Za njihovo navdušenje nad knjigami namreč skrbi Primož Suhodolčan, ki že vrsto let in celo več generacij hkrati velja za enega najbolj priljubljenih otroških in mladinskih pisateljev. Njegova dela so že več let v vrhu najbolj branih knjig. Sam pravi, da je kljub novodobni tehnologiji še vedno čar knjige v tem, da si lahko vsak svojo zgodbo v glavi nariše po svoje. Kljub temu, da je od takrat, ko je tudi sam sedel v šolskih klopeh, preteklo že kar nekaj časa, pa se v šole še vedno znova vrača, ko ga učitelji radi in redno vabijo, da njihovim učencem predstavi svoje junake in svoj pogled na svet.

Foto: Ana Kovač

Priljubljenemu Primožu sta bila optimizem in pisateljski navdih položena že v zibelko, saj je njegov oče, legendarni pisatelj Leopold Suhodolčan, svoj pozitiven pogled na življenje uspešno prenesel na svoje potomce. "Zame je uspeh tudi to, da si z nekom izmenjaš prijazen nasmeh," pravi naš sogovornik.

Foto: Ana Kovač

Radovedni Korošec z domišljijo neskončnih razsežnosti je hkrati zagret športnik, posebno mesto v njegovem življenju pa ima košarka. Ne le kot strasten navijač in oče legendarnega dela "Košarkar naj bo!", sodeloval je tudi z našim košarkarskim asom Goranom Dragićem, ko je izdal knjigo "Goran, legenda o zmaju".

Foto: Ana Kovač

Njegova velika strast so tudi filmi. Včasih si je pogledal tudi štiri filme na dan, ko pa je njegova knjiga postala film, so se mu uresničile sanje. Prej omenjenega "Košarkar naj bo!" si je namreč ogledalo več kot 50 tisoč gledalcev, film pa je dobil tudi številne nagrade. Izvorna knjiga je še danes zelo priljubljena in je izšla že v več kot 30 tisoč izvodih.

Foto: Ana Kovač

