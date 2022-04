Ganljiva gesta našega pevca: Tako je pomagal brezdomcu #video

Ko pomislimo na dober moški vokal, nedvomno pomislimo nanj. Na glasbeni sceni je prišel na sam vrh počasi, z vztrajnostjo in talentom. Samuel Lucas je gost današnjega Trendičveka, v katerem je med drugim razkril, s čim ga je osupnila oboževalka, česa ljudje o njem še ne vedo, spregovoril je o hčeri na Švedskem, pokukali smo v njegove skrite talente in nam za konec zaupal še, česa nikoli več v življenju ne bo naredil.

Foto: Ana Kovač

Samuel Lucas velja za enega naših najboljših vokalistov, čeprav je na slovenske glasbene odre stopil precej pozno, in sicer po tem, ko je že vrsto let delal in živel v tujini. Zaradi barve glasu je prav on tisti, ki pogosto prepeva tudi skladbe legendarnega in žal prerano preminulega Toša Proeskega, pa tudi sam ima rad čustvene in izpovedne pesmi. Da je samouk, mu zato skoraj nihče ne bi pripisal.

Foto: Ana Kovač

Je pa Samuel znan tudi po tem, da je zelo samokritičen, rad ima šport in brez težav spregovori tudi o tematikah, ki zadevajo osebno življenje. Ni ga strah priznati svojih napak, največ pa mu pomeni spoštovanje soljudi.

Foto: Ana Kovač

V času korone je pridno ustvarjal nove skladbe in že v naslednjem mesecu bo izdal novo skladbo. "Veselim se koncertov in odzivov ljudi, v planu jih imam že skoraj 40 nastopov," pove Samuel. Kot prvi v tej vrsti ga 13. aprila čaka v SiTi teatru, ko bo nastopil skupaj z glasbenim kolegom in prijateljem Omarjem Naberjem. "Gre za zanimiv preplet najine avtorske glasbe in najinih najljubših tujih uspešnic. Premešala bova note, besede in vokale, obudila najstniške vzornike in se spomnila največjih vzponov svojih karier," razkrije sogovornik, ki pa je bil pred tem tudi gost našega Trendičveka.

Foto: Ana Kovač

V njem je med drugim razkril, s čim ga je osupnila oboževalka, česa ljudje o njem še ne vedo, spregovoril je o hčeri na Švedskem, pokukali smo v njegove skrite talente in nam za konec zaupal še, česa nikoli več v življenju ne bo naredil.