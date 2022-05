Ta teden se Trendičvek seli čez lužo, natančneje na Florido, gostimo sanjskega moškega Gregorja Čeglaja. Razkril nam je, kaj tam počne, ali je res v zvezi in srečno zaljubljen, za kateri mit si želi, da bi bil resnica. Presenetilo vas bo, kaj se mu je zgodilo z oboževalkami na dirki v Tolminu. Povedal je še, kaj mora biti vedno po njegovo, zakaj je imel nazadnje slabo vest, in spregovoril o lažeh v medijih.

Foto: instagram

Gregorja Čeglaja poznamo skoraj vsi, saj je pred časom kot sanjski moški s TV-zaslonov vstopal v naše dnevne sobe. Takrat se je hitro prikupil dekletom, da so vzdihovala za njim, fantje so mu zavidali, mame pa so ga hotele za zeta. No, usodne ljubezni takrat ni spoznal.

Foto: instagram

Posebno mesto v njegovem življenju ima tudi šport. Nekdanjega nogometaša zdaj navdušuje predvsem fitnes in vse, kar je povezano z adrenalinom. "Od nekdaj sem ljubitelj avtomobilov, adrenalina in hitre vožnje. Tako je nogomet zamenjal reli. Kot pravijo, bolj star, bolj nor," pravi Gregor.

Foto: instagram

Vedno pa je bila in bo zanj najpomembnejša družina. Tako je že večkrat obiskal Združene države Amerike, kjer domuje njegov brat. Pred časom pa je tja odšel in ga še vedno ni nazaj. Nekateri zato tiho namigujejo, da se je čez lužo "umaknil" z namenom, da se malo poleže prah. Ta se je v slovenski javnosti dvignil, ko je v pogovoru z youtuberjem Perom Martićem "ocenjeval" znane Slovenke z ocenami od ena do deset.

Foto: instagram

Tudi na vprašanja, povezana s tem, je Gregor odgovoril v Trendičveku. Razkril je, za kateri mit si želi, da bi bil resnica, kaj se mu je zgodilo z oboževalkami na dirki v Tolminu, kaj mora biti vedno po njegovo, zakaj je imel nazadnje slabo vest, spregovoril pa je še o lažeh v medijih.