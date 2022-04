Osupljivo: Te znani Slovenki številni zavidajo eksotično življenje #video

Foto: Instagram

Medtem ko bo večina ljudi prvomajske praznike izkoristila za krajši oddih ali izlet, je Ivjana Banić tista srečnica, ki se je v eksotične kraje kar preselila. Najprej na Havaje, zdaj pa je na Karibskih otokih, od koder se nam oglaša tudi v tokratni Trendičvek.

Foto: Instagram

Ivjano smo spoznali kot zgovorno, zabavno, energično in lepo radijsko voditeljico, nato se je odločila za korak, ki ji je zagotovo spremil življenje. Mama, žena, popotnica, kajtarka in podjetnica se je odločila za prelomnico in se z družino preselila na Havaje. Tam je doživela marsikaj zavidljivega, kot so palme, pečene plaže, vsakodnevni pogled na turkizno morje, pa tudi manj zavidljivega, kot je na primer hurikan.

Foto: Instagram

Njena ljubezen je z otoškim življenjem postalo tudi deskanje. "Na Havajih deskajo vsi, mladi in stari. Skoraj ne vidiš avtomobila oziroma kombija, ki ne bi imel deske v prtljažniku," pravi Ivjana, ki pa svoje prijatelje in sledilce na družbenih omrežjih redno razveseljuje tudi z objavami čudovitih fotografij, ob katerih prav vsem zastane dih. "Vedno je v resnici se lepše," doda dolgonoga lepotica, ki pa vedno poskrbi tudi za to, da vsem objavam doda kakšno zanimivo zgodbo, iz katerih ljudje izvedo kaj zanimivega iz daljnih, za Ivjano pa bližnjih krajev.

Foto: Instagram

Katere so največje zmote ljudi o življenju na eksotičnih otokih, kaj postreže gostom, kaj vedno naroči iz Slovenije, kako je videti njen povprečni dan, pa o najbolj nenavadni izkušnji v eksotiki in običajih domačinov ter o tem, kateri znani Slovenec jo je že obiskal. O vsem tem in še čem v Trendičvekovem videointervjuju.