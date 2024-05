Gregor Čeglaj, bolj znan kot prvi sanjski moški v istoimenskem televizijskem resničnostnem šovu, bo svoji izbranki čez lužo kmalu dahnil usodni da. Že pred časom se je namreč preselil v ZDA, kjer očitno cveti tako na poslovnem kot tudi ljubezenskem področju.

Foto: Instagram

Danes se bo Čeglaj poročil s postavno Američanko Katlyn Alyso, ki mu je ukradla srce. Na svojem Instagramu je delil nekaj predporočnih utrinkov s predvečera poroke, kjer sta z bodočo ženo nazdravila v Key Largu na Floridi, bodočima mladoporočencema pa se je pridružila tudi Gregorjeva nečakinja.

Foto: Instagram

Čeglaj je tudi nastavil odštevalnik časa, iz katerega lahko razberemo, da ju od poroke loči še manj kot 12 ur.

Foto: Instagram

Par je novico o poroki naznanil že lani decembra, še pred božičem, Čeglaj pa je sledilcem takrat tudi pokazal, kakšen prstan je kupil nevesti.

Kaj je o Čeglaju povedala njegova izbranka v resničnostnem šovu Sanjski moški?

"Ko se je oddaja zaključila, sem se zavedala, da je bil to samo šov in da to, da me je izbral, ne pomeni, da sva midva zdaj kar par. Sem si pa pustila možnosti, da poskusiva in vidiva, kako je. Po končanem snemanju je bilo vse normalno, do mene je bil takšen, kot je bil v šovu, nič se ni pretvarjal. Toda ni bilo tiste iskrice, ki bi morala biti. On je imel svoj posel, jaz sem imela svoj posel in nisva našla skupne niti. Ohranila sva dober odnos, dogovorila sva se, kako bova pristopila do medijev, skupaj sva šla kdaj tudi na kosilo, skregala se nisva pa nikoli. Ravno zato mi je bilo čudno, ko je govoril grdo o meni. Zdaj nisva več v stiku, tudi on se je odmaknil. Tu in tam v kakšnih novicah še kaj preberem o njem, to je pa tudi to," je o Čeglaju za Siol.net nedavno spregovorila udeleženka šova in zadnja Čeglajeva izbranka v šovu Anja Širovnik.

