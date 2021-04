Katarina Benček priznala: Ne bojim se, da bi postala zasvojena, jaz sem že zasvojena! #video

Tokratni Trendičvek bo več kot dišal po poletju! Z eno naših najbolj uspešnih vplivnic in modno navdušenko Katarino Benček smo se namreč družili na rajskih Maldivih. Kaj vse je pripravljena storiti za dobro fotografijo, koliko se da zaslužiti z vplivništvom in kam investira večino svojega denarja? Zaupala nam je recept, kako je izklesala svoje telo, v pogovoru pa se nam je pridružil celo njen fant Marko Pavlovič in razkril, ali se kaj kmalu obeta tudi njuna poroka. Tokratni video intervju bo prava paša tudi za oči ...

Foto: Instagram

Priljubljena vplivnica in modna navdušenka Katarina Benček je tisto dekle, ki zares zna uživati življenje in zaradi tega je marsikdaj tudi komu v zobeh. A ona se na to ne ozira kaj dosti in sledi svojim sanjam in ciljem. V življenju je počela že veliko stvari: pri 23 letih je odprla svojo trgovino, se vmes preselila Bali, nato prišla nazaj in napisala knjigo "Lublanska izpoved: Katera zgodba je tvoja?" Bila je solastnica podjetja za posredovanje modelov in hostes, nekateri se je spomnite tudi kot dekleta z naslovnice, ki je nekoč krasila celo strani priljubljenega Playboya. Zadnja leta je zgovorna svetlolaska našla svoj prostor pod soncem v delu, ki ji je pisano na kožo. Postala je ena naših najbolj uspešnih vplivnic.

Foto: Instagram

V okviru svojega dela veliko potuje po vsem svetu in trenutno se mudi na sanjskih Maldivih. Eksotika, bele peščene rajske plaže, neskončna modrina morja in vse, kar sodi zraven, so prevzeli tudi njo. A to niso zanjo zgolj počitnice, pač pa tudi delo, saj je imela vmes veliko reklamnih snemanj. Med drugim je odgovorila tudi na naš tokrat prav poseben Trendičvek, v katerem se bomo vsaj za nekaj minut vsi skupaj preselili na Maldive.

Foto: Instagram

Tako kot je radoživa in iskrena Katarina, takšni so bili tudi njeni odgovori na naša vprašanja. Med drugim je razkrila, kakšna je njena poslovna žilica, katero je najbolj zmotno prepričanje ljudi o njej, koliko se da z Instagramom zaslužiti in kaj je minus vplivništva, kaj vse je pripravljena narediti za dobro fotografijo, kaj meni o predsodkih o blondinkah in lepih ženskah, v kaj investira največ denarja. V pogovoru se nam je pridružil celo njen fant Marko Pavlovič in razkril, ali se kaj kmalu obeta tudi njuna poroka. Vse to in še več izveste v zgornjem intervjuju.