Jan Kovačič razkril najslabši razlog za začetek hujšanja #video

Bliža se poletje in s tem tudi čas, ko bomo skočili v kopalke in pokazali več gole kože. Da razkrijemo nekaj najbolj pogostih napak, ki se jih lotimo ob hujšanju, vas seznanimo z zanimivimi dejstvi in vas motiviramo, smo v Trendičvek povabili Jana Kovačiča. Ker pa je tudi sam postal del estradnega parketa, smo mu zastavili tudi nekaj zanimivih osebnih vprašanj. Govora je bilo o dekletih, očetovstvu in celo šolstvu.