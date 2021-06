Jernej Damjan: Za en dan bi bil v čevljih predsednika ZDA #video

Če smo legendarnemu slovenskemu skakalnemu asu Jerneju Damjanu, ki je pred tedni dokončno skočil tudi v športni pokoj, do zdaj zastavljali predvsem športna vprašanja, ga bomo v tokratnem Trendičveku zaslišali še malo drugače … Med drugim nam je razkril, za katero stvar ga je šport prikrajšal, katero športno novinarsko vprašanje mu je šlo med kariero najbolj na živce, kako so mu pripisovali napačno dekle, katerega svetovnega zvezdnika bi si želel spoznati, v čigave čevlje bi stopil za en dan, z nami pa je delil tudi recept za uspešno zakonsko zvezo.

Foto: Ana Kovač

Jernej Damjan je pred tedni na Ljubljanskem gradu oznanil, da končuje svojo profesionalno športno pot. V svoji karieri je osvojil štiri kolajne na svetovnih prvenstvih, v svetovnem pokalu se je posamično osemkrat zavihtel na oder za zmagovalce, od tega dvakrat tudi na najvišjo stopničko.

"Odločitev ni lahka. Imel sem veliko vzponov in padcev in vedno se mi je uspelo vrniti. Če tolikokrat ne obupaš, je potem res težko sprejeti odločitev, da je zdaj dovolj. Nekako sem po letošnji sezoni razumno sprejel, da je tega dovolj in da si poiščem druge cilje," je svojo odločitev pojasnil Ljubljančan, ki pa bo zdaj počakal na ponudbe za službo. "Športniki smo edini, ki se upokojimo dvakrat, zato bo treba poiskati drugo kariero in bom vesel kakšnih dobrih ponudb," se nasmeji simpatični Jernej.

Foto: Ana Kovač

Tudi sicer je bil od nekdaj zelo priljubljen ne le med navijači, ampak tudi med športnimi kolegi, njegova največja odlika je bila ta, da je bil vedno zelo dostopen in prijazen. Damjan je hitro pokazal svoj skakalni talent. Odlikovala ga je izjemna eksplozivnost, največ težav pa je imel z gibljivostjo gležnjev, kar je za skakalca izjemno pomembno. S težavo se je spopadel na svoj način in svojim lastnostim priredil skakalni počep. Od tod tudi izvira njegov vzdevek "Jajc", po katerem je poznan v svetu smučarskih skokov in kot pravi, je zaradi tega slišal tudi največ šal o sebi.

Foto: Vid Ponikvar

Kljub zahtevnemu življenju profesionalnega športnika si je 38-letnik uspešno uredil družinsko življenje. Leta 2012 se je poročil s pevko in radijsko voditeljico Tayo, s katero imata prikupno hčer Niki. Družinica je svojo medijsko prepoznavnost izkoristila sebi v prid: na kanalu Damjan Family z zabavnimi videi skrbijo, da so njihovi sledilci seznanjeni z njihovim družinskim življenjem. Za zagotovljeno varno prihodnost je Jernej poskrbel tudi tako, da je končal študij marketinga.

Foto: Ana Kovač

Dobro pa se je odrezal tudi na našem Trendičveku, kjer je med drugim razkril, za katero stvar ga je šport prikrajšal, katero športno novinarsko vprašanje mu je šlo v času kariere najbolj na živce, katerega svetovnega zvezdnika bi si želel spoznati, v čigave čevlje bi stopil za en dan, kateri zakon bi uzakonil, z nami pa je delil tudi recept za uspešno zakonsko zvezo.