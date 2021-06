Alya spregovorila o materinstvu! #video

Priljubljena pevka Alya, za katero je več kot 20 let uspešne kariere, je zadnja leta razpeta med Slovenijo in Dalmacijo. Ujeli smo jo pri naših sosedih, kjer nam je v Trendičveku med drugim zaupala, česa bi se lahko Slovenci naučili od Dalmatincev, kateri je bil najbolj neroden trenutek na odru. Presenetila vas bo, ko bo razkrila, kaj vedno nosi s seboj v torbici, kdaj ji gre prepoznavnost na živce, spregovorila pa bo tudi o materinstvu.

Foto: Instagram

Za Alyo je več kot 20 let uspešne glasbene kariere. Pravi, da se je v vsem tem času tako glasbeno in vizualno kot tudi osebnostno precej spremenila, a nobene izkušnje ne bi spremenila. Ravno te dni je ustvarila novo skladbo Ti z mano znaš. Začela pa je že razmišljati o novi skladbi. Želela si je pesmi, ki bi nas spomnila na najbolj preproste, a hkrati najpomembnejše stvari v življenju – da se zjutraj zbudimo in smo hvaležni za vse ljudi, lepe priložnosti in dogodke v svojem življenju.

Foto: Instagram

"Pesem je nežna in romantična, govori predvsem o hvaležnosti in predanosti v odnosu do partnerja ... Kako lepo je imeti ob sebi nekoga, ki te res pozna, bere tvoje misli, občutke in mu zaupaš, nekoga, ki te pomiri že s prisotnostjo ali dotikom … In takoj veš, da bo vse še dobro, njegov objem je tvoje zavetje," pravi pevka.

Foto: Osebni arhiv

Zanimivi pa sta tudi anekdoti, povezani s skladbo. "Moja velika želja je bila, da pripravimo iskreno pesem z močnim sporočilom in ni minilo niti 20 minut, ko me Raay pokliče nazaj in pravi: Imaš. Pa pravim: Kaj pa? Pesem dokončano! Bila sem presenečena in vse, kar mi je uspelo reči, je bilo: Neverjetna sta. Videospot so posneli na slovenski Obali, v Fiesi, ravno prvi dan po sprostitvi ukrepov, ko so se sprostile regije. In očitno je prav naključje hotelo, da je bilo snemanje ravno na lokaciji, kjer se je Alya v otroštvu čisto prvič zaljubila, v šolski koloniji v Fiesi.

Foto: Osebni arhiv

Ker je znana po tem, da o svojem zasebnem življenju ne govori, smo jo v tokratnem Trendičvek intervjuju povprašali, zakaj je tako. Nam je pa med drugim zaupala, česa bi se lahko Slovenci naučili od Dalmatincev, kateri je bil najbolj neroden trenutek na odru. Presenetila vas bo, ko bo razkrila, kaj vedno nosi s seboj v torbici, kdaj ji gre prepoznavnost na živce, spregovorila pa bo tudi o materinstvu.