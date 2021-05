Miha Deželak: Jokal sem zaradi dobrodelnosti in plače #video

Nasmejan, vztrajen in predvsem srčen: vse to je Miha Deželak, ki se v prihodnjem tednu odpravlja na veliko dobrodelno akcijo Deželak junak. Tik pred tem smo ga ujeli v Trendičvek intervjuju, kjer nam je med drugim zaupal, ali bi raje izgubil lase ali smisel za humor, si težje izbori besedo na radiu ali doma, kdaj je pred mikrofonom ostal brez besed, česa njegovi prijatelji o njem še ne vedo in bi jih presenetilo, če bi izvedeli, razkril pa nam je tudi skriti talent, ki bi si ga želel vsak od nas.

Foto: Ana Kovač

Radijski voditelj Miha Deželak je tisti isti izmed štirih prijateljev ekipe Denis Avdić šova, ki ljubi radio, a je hkrati človek terena. Največkrat je namreč prav on na udaru za izvajanje različnih izzivov. Rad sprašuje, raziskuje, kaj ušpiči in izvaja dobra dela.

Foto: Ana Kovač

Vsako poletje se sooči z izzivom Deželak junak, ko z nenavadnim prevoznim sredstvom na "njegov" pogon prečeše Slovenijo in tudi letos ne bo nič drugače. Že v naslednjem tednu se bo, z za zdaj še skritim vozilom, odpravil po pot vse do Debelega rtiča. "Nikoli ne vem, kaj me čaka, zagotovo pa je bil eden najtežjih izzivov tisti, ko sem moral stopiti v zorb žogo. Bil sem brez zraka, slabo se je slišalo in bilo je kar malo klavstrofobično," pripoveduje. Brez težav prizna tudi, da se je že marsikdaj zgodilo, da je skoraj obupal, a sta bili ekipa tista in misel na otroke v stiski tisti, ki sta ga gnali naprej.

Foto: Darja Štravs Tisu

Ker bo letošnja akcija kar dva dni daljša, se je moral Miha nanjo še toliko bolj pripraviti. "Psihična in fizična pripravljenost gresta pri takih nalogah z roko v roki." Strastni navijač nogometa, po novem tudi pasji oče in oboževalec Luke Dončića, ima pred sabo leto še en težek izziv: Sin Matej mu je namreč zadal cilj, da naj za otroke zbere milijon evrov. Mu bo uspelo? Miha, verjame, da je vse mogoče.

Foto: Darja Štravs Tisu

Preden se simpatični junak poda na pot, smo ga povabili tudi v Trendičvek, kjer nam je med drugim zaupal, ali bi raje izgubil lase ali smisel za humor, si težje izbori besedo na radiu ali doma, kdaj je pred mikrofonom ostal brez besed, česa njegovi prijatelji o njem še ne vedo in bi jih presenetilo, če bi izvedeli, razkril pa nam je tudi skriti talent, ki bi si ga želel vsak od nas.