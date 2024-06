Voditelj Radia 1 Miha Deželak, ki ga zadnja leta zaradi dobrodelne vzdržljivostne kampanje zbiranja sredstev za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin poznamo tudi po vzdevku Deželak Junak, je s pomočjo poslušalcev Radia 1 in radodarnih Slovencev, ki so ga spremljali na njegovi že deseti poti po Sloveniji, zbral kar 1.217.026,21 evra, je poročal portal 24ur.com.

Po skoraj 600 prevoženih kilometrih dobrodelnega kolesarjenja po Sloveniji je Miha Deželak oziroma Deželak Junak ob približno 17. uri s svojim kvadrociklom in spremljevalno ekipo prikolesaril na cilj na Debeli rtič, kjer so ga ob množici, ki ga je toplo sprejela, pričakali tudi sovoditelji na Radiu 1 Denis Avdić, Jana Morelj in Lara Tošić.

V letošnji akciji so skupaj s poslušalci, dobrosrčnimi Slovenci in drugimi donatorji, ki so prispevali za počitnice otrok, zbrali rekordnih 1.217.026,21 evra. Kot zagotavljajo organizatorji projekta, ki vsako leto objavijo tudi poročilo o transparentnosti porabe sredstev, bodo ta v celoti namenjena za plačilo letovanja otrok.

Lani, med devetim dobrodelnim kolesarjenjem, je Deželak Junak z ekipo za ta namen sicer zbral 1.044.829,69 evra.

"Hvalaaaaa, zlata Slovenija, naša Slovenija, hvala vsem, ki ste prispevali en cent ali več. Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da imamo spet rekord. Ki ste verjeli v to, da je možno iti še višje, hvala, ker ste bili z nami že deseto leto, hvala, ker ste dežela junakov. To je še ena pravljica, ki ste jo ustvarili vi, dajte si en velik aplavz. Hvala, ker ste se izkazali, ker ste dobrodelni, ker pomagate otrokom. Slovenci moji, čudovit, fantastičen narod! Povsod smo prvi, v športu, v dobrodelnosti, hvala vam," je po prihodu na cilj po poročanju 24ur.com dejal Miha Deželak.